Ambrus Attila Hajdú Péternek: Hol van elásva a lóvéd?

Ambrus Attilának úgy hozta az élet, hogy Hajdú Péterrel volt összezárva a Life tévé műsorában. Az Összezárva tegnapi adásában 17 év börtön után ez nem volt különösebb megpróbáltatás neki. A híres bankrabló őszintén vallott mindenről, bizonyos stratégiai pontokon pedig a könnyek és a meghatottság is tetten érhető volt.

Az adásból kiderült többek között, hogy Ambrus Attila ki nem állhatta korábban Hajdút, ezért abban maradnak az adás elején, hogy a Viszkis ad neki egy esélyt, mert nem akar elsőre ítélni, de feltételekhez köti a nyitást, jelesül hogy ő is kérdezhet a műsorban bármit. Amikor ebben zöld utat kap, rögtön a lényegre tér. Míg Hajdú azt hiszi, hogy akkor most a nőügyeit lesz kénytelen kiteregetni, tévednie kell, mert Ambrus azzal a kérdéssel lepi meg: hol van elásva a lóvéd, amivel a műsor, kijelenthetjük, szórakoztatófaktor tekintetében el is érte a csúcspontját.

Na jó, ez így természetesen nem igaz, mert kiderül egy sportkihívásban az is, hogy jobb, ha Hajdú a szakmájában marad, nem sikerül becsűrnie egy labdát ugyanis a nappaliban felállított kapu sarkába, így Hajdú kénytelen lenyomni tizenötnél is több fekvőtámaszt, ami nem okoz számára sem meglepetést, sem különösebb nehézséget.

A műsorban ezeken felül számos dolog kiderül, így a Viszkis elfogásának hiteles története a saját tolmácsolásában vagy például az, hogy Ambrus apja már 8 éves korában azt mondta: „ Fiam, a börtönben fogsz megrohadni”, és részben igaza lett – ismeri el a férfi, aki sok minden miatt hálás: a családjáért, illetve azért is, hogy ha reggel kinéz az ablakon, nem a rácsok látványát kell elszenvednie.