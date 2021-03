Akár 150 ezer forintba is kerülhet egy fagyi a Balatonnál

Több Balaton-parti településen fokozott ellenőrzést végeznek a rendőrök, mivel attól tartanak, hogy a hosszú hétvégén leutazók közül sokan megszegnék a szabályokat.

A balatonfured.hu arról számolt be, hogy a város frekventált részeit a rendőrség fokozattan ellenőrizni fogja. Hangsúlyozzák:

Azok, akik nem hordanak maszkot vagy közterületen ételt-italt fogyasztanak, büntetésre számíthatnak.

A városban néhány vendéglátóhely nyitva lesz majd, ezekben elvitelre lehet majd ételt, italt és fagylaltot kapni. A maszkviselés mindenhol kötelező, ezért még a megvett fagylaltok közterületen való elfogyasztása is

ötezertől 150 ezer forintig terjedő bírsággal lesz büntethető.

A rendőrség arra is felhívta a figyelmet, hogy a vendéglátóhelyeket is rendszeresen ellenőrizni fogják. Kiemelték: tilos könyöklőket és padokat kihelyezni az épületek elé, valamint arra is figyelmeztetniük kell a vásárlókat, hogy a megvásárolt ételt-italt csak otthon vagy az autójukban fogyaszthatják el.

Hozzátették: a szabályszegőket először csak figyelmeztetni fogják, de ha nem használ, akkor bírságolni fognak.

A balatonkornyeke.hu eközben azt írja, hogy a kisebb Balaton-parti településeken, így Szigligeten, Balatonfenyvesen és Balatonmáriafürdőn is hasonló szigorra kell felkészülni. Balassa Dániel szigligeti polgármester szerint az is elképzelhető, hogy nem csak a hétvégén, hanem hosszú távon is fenn kell tartani a fokozott ellenőrzéseket.

Lesznek, akik húsvétig, vagy ha a jelenlegi szigorú korlátozások érvényben maradnak, akár egész tavaszra leköltöznek

– nyilatkozta a napi.hu-nak a polgármester. Hozzátette: Szigligeten az összes vendéglátóhely zárva marad, még elvitelre sem adnak ki ételt vagy italt, de ha megoldható lesz, elképzelhető, hogy a későbbiekben ezt a tilalmat feloldják.

Lombár Gábor, Balatonfenyves polgármestere eközben arról beszélt, hogy a tömegek érkezése miatt akár a boltok is kiürülhetnek, és az ellátásban is problémák adódhatnak.

Attól még, hogy süt a nap és gyönyörű a Balaton, még nem jelenti azt, hogy itt aztán el lehet felejteni mindent, ami a bajainkkal kapcsolatos. Kérek mindenkit, hogy tartsa be a szabályokat

– fogalmazott.

Galácz György balatonmáriafürdői polgármester ugyanakkor arról számolt be, hogy a két helyi bolt tulajdonosa kifejezetten örülni fog, ha nagyobb tömegek érkeznek a községbe.