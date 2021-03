Budapesten és Pest megyében van a legtöbb fertőzött

Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi főosztályának vezetője a közmédiának arról számolt be: folyamatosan figyelemmel kísérik a járványügyi adatokat, az országban már mindenhol terjed a vírus, Budapest és Pest megye a legérintettebb. Azt is elmondta:

akár olyan döntések is születhetnek, hogy megyénként, régiónként eltérő járványügyi intézkedéseket vezetnek be.

Az MTI összefoglalója szerint hangsúlyozta: továbbra is fontos a járványügyi korlátozások betartása, a már közterületen is kötelező maszkviselés, az olyan zsúfolt helyek kerülése, ahol nem lehet megtartani a másfél méteres védőtávolságot, és az is, hogy ügyeljünk a higiéniára.

Ez mind szükséges a járvány terjedésének megakadályozásához és az esetszámok csökkenéséhez

– fogalmazott Galgóczi Ágnes.

Vasárnapra 8863 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 516 490 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 162, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 16 952 főre emelkedett. Kórházban 8764 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 1005-en vannak lélegeztetőgépen – tájékoztatott a koronavirus.gov.hu kormányzati oldal.

Orbán Viktor vasárnapi reggeli rádióinterjújában azt mondta: ha van, aki vállalkozik a nyitás dátumának megjósolására, attól kérjük el a következő heti lottószámokat is. A miniszterelnök szerint legjobb esetben pár héten belül indulhat el az újranyitás. Ha azonban megjelenik egy fontos mutáció, akkor a lezárások bármeddig eltarthatnak.