Így oltakoztam másodszor a Szputnyik V vakcinával

Berobbant a harmadik hullám. A megmondóemberek pedig csak rendületlenül kínaiznak meg oroszvakcináznak. De már megtalálták az AstraZenecát is.

Helló! Ébresztő!

Ez még messze nem a választási kampány ideje, amit álmatlanul forgolódva annyian várunk, hanem az oltási kampányé. Tényleg most kell elbizonytalanítani az embereket, amikor napi nyolc-kilencezer új koronavírus-fertőzöttet regisztrálnak, szombaton meghalt 162 beteg, és a kórházakban 8764 koronavírusos beteget ápolnak, köztük 1005-öt lélegeztetőgépen? Költői volt a kérdés.

Orvosi szleng

Kezdjük ott, hogy az első beszámoló után elárasztottak az e-mailek és a Facebook-kommentek. Ha levesszük belőlük a szokásos mennyiségű gyalázást, déli égtájakra küldést, mert azt a fránya gőzt valahol mégiscsak ki kell ereszteni, rengeteg érdekes, építő jellegű hozzászólás is érkezett. Sokan értetlenségüknek adtak hangot, mert náluk (Debrecenben, Miskolcon, a Rókusban vagy a Kútvölgyiben) egyáltalán nem tapasztaltak fennakadást, tökéletes volt a szervezés. Egy Judit nevű felhasználó ennél picit messzebbre ment:

Hát, nem tudom, hol oltakozott, persze hergelni mindig lehet, hátha bejön.

Szerencsére a kommentelők egy része megvédett, mondván, szerepel a riportban a helyszín és az időpont is. Egy másik olvasót ez sem zavarta a tisztánlátásban, mert a cikkben szereplő fotó kapcsán indulatosan kifakadt:

Milyen pofátlanul hazudtok! Ez választási kép!

És ismét jöttek a felmentő seregek, és feltették az obligát kérdést:

Maszkban?

A több száz hozzászólás között akadtak szellemesek is. Nálam Attiláé a különdíj:

Én is megkaptam az orosz vakcinát, nincs semmi mellékhatása, только я не понима́ю bенгерский язык.

Ugyanez Google-fordítóval: csak én nem értek magyarul. És ha már nyelv, természetesen szóba került az „oltakozás” kifejezés is.

Az Index olvasótábora kétfelé szakadt.

A többség nem eléggé toleráns vele, magyartalannak, sőt egyenesen megmagyarázhatatlannak tartja. Páran elővették Müller Cecíliát is, aki szerintük kitalálta és elterjesztette ezt a szót. Meg kell védeni az országos tiszti főorvos asszonyt, mert Balázs Géza nyelvész már 2019-ben, amikor se híre, se hamva nem volt a koronavírus-járványnak, szótározta az „oltakozik” igét:

Oltakozik – (az orvosi szlengben:) beoltatja magát (pl. influenza elleni védőoltással). Pl. nem késő oltakozni.

Balázs Gézának máskülönben az a véleménye, hogy a szó és képzése beleillik a magyar nyelv rendszerébe, nem lehet ellene kifogásunk. Legföljebb furcsa, tette hozzá. Szerinte elképzelhető, hogy a későbbiekben az oltakozik igén is fel fog bukkanni egy igekötő, mert ma ez tendencia.

Szputnyikosok a parkolóban

A három héttel korábban kapott „Igazolás SARS-CoV-2 elleni védőoltásról” alapján március 13-án, szombaton 12.40-kor kellett jelentkeznem a második oltásra. De nem ugyanott, mert a szputnyikos oltópontot átköltöztették a Róbert Károly körútról a Pap Károly utca felőli „K” épületbe. A múltkori sorban állás megelőzése érdekében ugyanarra az oltási időpontra, 12.40-re szólt a beutaló, mint amikor az első vakcinát kaptam.

És működött!

Bár a reggeli tévéhíradó hangyányit elbizonytalanított, mert helyszíni riportban arról számoltak be, hogy a Honvédkórházban szombaton, majd vasárnap és hétfőn is három-három ezer embert akarnak beoltani. Háromezer ember már tömegnek számít, ennél kevesebben védték meg az egri várat a török ellen. Lelki szemeim előtt végtelen hosszú sorok kígyóztak, kis kempingszékeken várakoztak az oltakozni vágyók. Nos, fél egykor, amikor megjelentem az oltópont előtti parkolóban, néhány udvarias katonán és kedélyesen cseverésző sorstárson kívül senkit sem találtam. Jó helyen járok, kérdeztem csak úgy magamtól, de megláttam a bejáratnál két ismerős arcot; ők is szputnyikosok. Úgy üdvözöltük egymást, mint a régi katonatársak.

Fotó: www.honvedkorhaz.hu

Kiderült, hogy ők is különösebb tünet nélkül megúszták az első oltást. Így utólag bevallották, hogy igenis tartottak az első vakcinától, de semmi alapja nem volt a félelemnek.

Egy közhasznú információ: a második oltásra is vigyük magunkkal az úgynevezett hozzájáruló nyilatkozatot. Akkor sincs gond, ha nincs nálunk, mert helyben is válaszolhatunk a kérdésekre, amelyek egyébként ugyanazok, mint az elsőnél. Többek között be kell ikszelnünk az igent vagy nemet: volt-e valamilyen akut betegsége az elmúlt 4 hétben, volt-e lázas beteg az elmúlt 2 hétben? És még további tizennégy kérdés.

Vakcina férfiasan

A kombinált, vektoralapú (vagy vivőanyag-alapú) Szputnyik V különlegessége, hogy a két oltáskor két különböző komponenst, a kórokozó két jellegzetes géndarabkáját juttatják be a szervezetbe. Egyébiránt az AstraZeneca is vektoralapú vakcina.

Gördülékenyen megy az oltakozás. Az első alkalommal egy orvosnőhöz kerültem, aki finoman, de gyorsan hajtotta végre a műveletet, szinte semmit sem éreztem. Másodjára egy doktor úrnál kötöttem ki, aki szintén precízen, de azért meglehetősen férfiasan adta be a vakcinát. Egy pillanat alatt leragasztotta az oltás helyét. Közben azért rákérdeztem az AstraZenecával kapcsolatban felröppent hírekre.

Mindegyik vakcina biztonságos

– nyugtatott meg. Egyetértett azzal a véleménnyel, hogy minél több embert oltanak be, annál gyakrabban lesznek olyan betegségek, amelyek oltás nélkül is előfordulnak.

Az oltás utáni tizenöt perces megfigyeléssel együtt alig háromnegyed óra után távoztam. Fél kettő sem volt, amikor szputnyikus társaimmal együtt derűsen kiléptünk a Pap Károly utcára. Most már jöhet a vasárnapi kettős front.

(Borítókép: A Szputnyik V koronavírus elleni védőoltás második adagjának vakcinája a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházban 2021. március 14-én. Fotó: Varga György / MTI)