Drámai rekord, több mint ezren vannak lélegeztetőgépen

Vasárnapra 8863 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 516 490 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 162, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 16 952 főre emelkedett. Kórházban 8764 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 1005-en vannak lélegeztetőgépen – olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 351 891 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 147 647 főre emelkedett.

MÁR 1 319 266 FŐ A BEOLTOTTAK SZÁMA, EBBŐL 392 703 FŐ MÁR A MÁSODIK OLTÁSÁT IS MEGKAPTA.

Egy nappal ezelőtt 9444 volt az új koronavírus-fertőzöttek száma, elhunyt 163, többségében idős, krónikus beteg. Kórházban a pénteki adatok szerint 8897 koronavírusos beteget ápoltak, közülük 989-en voltak lélegeztetőgépen.

Nyolc ötven év alatti beteg halt meg pénteken. A legfiatalabb áldozat egy 32 éves férfi volt, aki légmellbetegségben szenvedett.

A kormányzati tájékoztató oldalon olvasható, hogy a háziorvosok AstraZeneca-vakcinát kaptak ezen a héten. Az operatív törzs azt kérte tőlük, hogy a még be nem oltott regisztrált idősek oltását folytassák. A kórházi oltópontokon Szputnyik és Pfizer-oltóanyagok vannak, amelyekkel szintén elsősorban a háziorvosok által beküldött, regisztrált idősek oltása folytatódik. A kórházi oltópontokon vasárnapig a hatvan év alatti krónikus betegeket is oltják AstraZenecával, az érintettek erre sms-ben kaptak behívót.

Külön felhívják a figyelmet, hogy

A HOSSZÚ HÉTVÉGÉN MINDENKI TARTSA SZEM ELŐTT: A JÁRVÁNY RENDKÍVÜL INTENZÍVEN TERJED, ÉS ÉRDEMES KERÜLNI AZOKAT A HELYEKET, AHOL NAGYOBB ESÉLYE LEHET A FERTŐZÉSNEK.

A kormányzati tájékoztató oldal szerint a járvány harmadik hullámának felszállóágában vagyunk, egyre nő az aktív fertőzöttek és a kórházi betegek száma, a kormány ezért is döntött a korlátozások szigorításáról, amelyek március 8-tól léptek életbe. Mint írják, a minden eddiginél nehezebb, március 8-tól március 22-ig tartó két hétben életbe lépő újabb védelmi intézkedések a következők:

Az esti kijárási tilalom továbbra is érvényben marad este 8 és reggel 5 óra között. A kijárási tilalom alóli mentesülés egyik esete a munkavégzés, amelyet azonban igazolni szükséges. Igazolásminta ide kattintva tölthető le.

A maszkviselés lakott területen belül valamennyi utcán, közterületen kötelező.

A másik embertől lehetőség szerint legalább másfél méter védőtávolságot kell tartani.

A munkavégzés lehetséges, de ahol lehet, otthoni munkavégzést javasolnak. Az államigazgatásban otthoni munkavégzés rendelhető el, kivéve a védekezésben közreműködők esetében.

A szabadtéri sporttevékenység lehetséges, ahol tartható a másfél méteres távolság. Megengedettek az igazolt sportolók edzései, a meccsek kizárólag zárt kapuk mögött lehetségesek.

A parkok, arborétumok és erdők nyitva maradnak.

Szigorították a határátlépést, de a tranzit- és teherforgalmat nem korlátozzák.

Kiterjesztik a bértámogatást és az adókedvezményeket azokra a szektorokra, amelyeknek be kell zárniuk.

A tájékoztató oldalon hozzátették: a rendőrség szigorúan ellenőrzi a szabályok betartását, pénzbírságot szabhat ki, és azokat a helyeket, ahol nem tartják be az előírásokat, bezárja. A katonák az ország több városában támogatják a rendőrök munkáját, és tehermentesítik az egészségügyi dolgozókat a kórházakban.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy járvány rendkívül intenzíven terjed, a brit vírusmutáns több embert képes fertőzni, ezért az általános higiéniai szabályok betartása továbbra is elengedhetetlen. A közösségi terjedés megfékezése érdekében továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsuk a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossunk kezet. Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa be. Bárki, akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon, és telefonon értesítse háziorvosát – írják.

