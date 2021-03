Mihalik Enikő a héten váratlanul bejelentette a héten, hogy férjhez ment az elmúlt egy évben, sőt gyermeket is vár Korányi Dávidtól. Most az Index kamerája előtt mesélt közeli és távoli terveiről, karanténozásról és anyaságról. A modell jelenleg női szabónak tanul, ezért egy kétszűkítős ceruzaszoknya szabásmintáját is elkészítette nekünk.

Mihalik Enikőnek nagy tervei vannak: a modellkedés mellett a divatszakma más területeibe is szeretne belekostólni a jövőben. Szabásmintát is azért rajzolt a kameráink előtt, mert jelenleg női szabónak tanul. Szeretne olyan tervező lenni, aki bele tud szólni a ruhakészítés minden munkafolyamatába, és olyan darabokat készítene, amelyeket ő maga is el tud készíteni. A márkához egy párizsi butik adta az ötletet, ahol mindent helyben készítenek és alakítanak át. Amikor életében először betért ebbe a boltba, akkor döntötte el, hogy ő bizony ezzel szeretne foglalkozni.

Természetesen az interjú során szóba került a múlt hét nagy híre is. Mihalik Enikő élete fenekestül felfordult az elmúlt egy évbe: szinte teljesen titokban férjhez ment Karácsony Gergely városdiplomáciai főtanácsadójához, Korányi Dávidhoz, az esküvőn maga a főpolgármester is jelen volt.

Szeretne laza anyuka lenni, párja, Korányi Dávid viszont rögtön babakönyveket kezdett bújni, ahogy kiderült hogy apa lesz. Enikő bár privát embernek tartja magát, de úgy döntött, hogy a várandóssággal kapcsolatban szeretne több dolgot is megosztani a nyilvánossággal, ezért is indította újra többek között a YouTube-csatornáját, ahol a babvárásról is szó esik, és a tervek szerint hetente érkeznek majd új részek. Azt viszont már most tudja, hogy a kislányát nem szeretné majd reklámfelületként használni.

A modell az interúban azzal is viccelődik, hogy nincsenek túlzott elvárásai a szíve alatt hordott kislánnyal szemben, csak annyi, hogy hogy legyen gyönyörű és okos.

Ideális esetben én úgy gondolom, hogy a gyerekem már diplomával fog születni.

- teszi hozzá viccből.