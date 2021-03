Vona Gábor elindította az online népszavazást

Vasárnap reggel elstartolt Magyarország első online népszavazása – adta hírül hivatalos Facebook-oldalán Vona Gábor, a Második Reformkor Alapítvány elnöke.

Ahogy az Index beszámolt róla korábban, a Jobbik egykori elnöke március 2-án jelentette be, hogy online népszavazást indítanak annak érdekében, hogy a külföldön dolgozó magyarok levélben szavazhassanak.

Vona Gábor elmondta: céljuk az is, hogy hagyományt teremtsenek, egy évben akár több fontos ügyben is ebben a formában kérdezzék meg a lakosság véleményét. Ezúttal az általa vezetett Második Reformkor Alapítvány azt is szeretné elérni, hogy társadalmi vita induljon a külföldön dolgozók levélben szavazásáról.

Az aktuális népszavazás kérdése így szól egész pontosan:

Egyetért-e Ön azzal, hogy a Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező, a szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgárok levélben is szavazhassanak az országgyűlési választásokon?

A most induló online népszavazáson három hétig lehet voksolni.

Vona Gábor március 8-án volt az Index Kibeszélő című podcastműsorának vendége, ahol szóba került az online népszavazás ügye. A volt pártelnök arról is beszélt, hogy nem tartja kizártnak, hogy egy napon visszatér majd a pártpolitika világába.

Országos népszavazást legalább kétszázezer választópolgár kezdeményezésére lehet elrendelni. Az azonban szabályozva van, hogy milyen témákban lehet kérdést/kérdéseket feltenni. Például az alkotmány, az alkotmány módosítása ügyében, illetve a költségvetéssel, az adókkal, illetékekkel, vámokkal kapcsolatban nem kezdeményezhető referendum.

Ugyanakkor az érvényes és eredményes népszavazáson hozott döntés az Országgyűlésre kötelező.

A felsorolt szabályok nem érintik az online népszavazást, ugyanis semmilyen jogi és törvényi következménye nincs, csak egy informális véleménynyilvánító kezdeményezés.

A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetben, vagyis jelenleg nem tartható országos és helyi népszavazás sem.