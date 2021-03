Magyarország nagypapája 93 évesen legyőzte a koronavírust

A Família Kft.-ből jól ismert Baranyi Lászlót még hetekkel ezelőtt vitték be koronavírus miatt a dél-pesti kórházba, ahol az orvosok és az ápolók mindent megtettek azért, hogy meggyógyítsák az ország nagypapáját – számolt be a Ripost.

A 93 éves színész még január közepén kapta el a vírust. Kétoldali tüdőgyulladással került kórházba.

Mindenkit megvisel egy ilyen betegség, én is átéltem nehéz pillanatokat, de mindig a pozitív oldalát kell nézni a dolgoknak. Nekem rengeteg erőt adtak a körülöttem lévő emberek. Gondolok itt a családomra, imádott feleségemre, Klárikára, az orvosokra, ápolókra, és a sok aggódó barátra

– számolt be élményeiről Baranyi László.

Végül a színész legyőzte a kórt, és már otthonában pihenhet, de a szövődmények megnehezítik a mindennapjait.

Nem vagyok százszázalékos még, inkább olyan hetvenöt… De szépen, lassan gyógyulgatok. Negatív lett a tesztem, már csak apróbb szövődmények maradtak hátra. Ha mély levegőt veszek, akkor általában köhögnöm kell, de már ez is múlóban van. A kórházba kétoldali tüdőgyulladással kerültem be, aztán tüdőembólia is kialakult nálam, de helyretettek az orvosok