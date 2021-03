A magyar kulturális államtitkár szerint cirkuszművészek többet tesznek az állatokért, mint a netes kommentelők

„Nem ördögtől való erről megkérdezni az embereket, mert ez azt az üzenetet is hordozza, hogy az ostorcsattogtatás kora lejárt” – mondta a kulturális államtitkár a növekedés.hu-nak az Orbán-kormány állatvédelmi konzultációjának cirkuszi állatszereplésről szóló kérdéséről.

Fekete Péter ugyanakkor elismerte, hogy a konzultáció kérdéseit és válaszait másként is meg lehetett volna fogalmazni. Azzal kapcsolatban, hogy a felmérésben bekerült a cirkuszi állatszámokat betiltására vonatkozó kérdés is, azt mondta, a kormány meg akarja ismerni az emberek véleményét, ez alapján tud majd döntéseket hozni. A kulturális államtitkár arról is beszélt, hogy szerinte a

cirkuszművészek a legnagyobb állatvédők, és ők sokkal többet tesznek az állatokért, mint a netes kommentelők.

Fekete Péter úgy véli, az állatvédők szerepe fontos, mert a felelős állattartás, mint fogalom, az nekik köszönhetően terjedt el. A cirkuszosokról azt is mondta még, hogy családtagként gondoskodnak azokról az állatokról, akik már nem szerepelnek a porondon.

Arra a kérdésre, hogy a járvány miatt nulla bevételből gazdálkodó cirkuszok hogyan tudnak állataikról gondoskodni, az államtitkár azt válaszolta, hogy „nehezen”.

valóban nincs semmilyen bevételük, de az állataikról most is gondoskodniuk kell. Ezért az állami támogatást is élvező Fővárosi Nagycirkusz valamennyi bajban lévő utazócirkusznak anyagi forrást, illetve eleséget biztosít, erre korábban mintegy 50 millió forintot fordítunk, tavasszal ismét tervezzük 30 millió Ft kiosztását

– fogalmazott az államtitkár.