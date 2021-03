Semjén Zsolt segítene az oltásban a határon túli magyaroknak is

„Az a legfontosabb feladatunk, hogy megerősítsük magunkat a nemzeti büszkeségünkben, és megvédjük a szuverenitásunk és keresztény civilizációnkat akár az iszlám invázióval, akár a brüsszeli törekvésekkel szemben” – nyilatkozta a miniszterelnök-helyettes a Magyar Nemzetnek vasárnap. Semjén Zsolt szerint ez ma az 1848-as forradalom és szabadságharc üzenete.

Úgy véli, az „Osztrák–Magyar Monarchia idején lényegesen jobban akceptálták a történelmi örökségünket, mint ma az az Európai Unió (EU), amelyik egy tőlünk idegen, uniformizált ideológiát akar ránk kényszeríteni”. Ugyanakkor botrányosnak nevezete, ami a Minority SafePack esetében történt. Semjén szerint Věra Jourová cinikusan nyilatkozott, és vélemény az, hogy illúzió azt hinni, Brüsszelből fogják megoldani a nemzetrészek problémáit.

Számukra az a legfontosabb, hogy az LMBTQ-devianciákkal mi a helyzet, de a valódi, értékhordozó kisebbségekkel, mint amilyenek a nemzeti kisebbségek és a vallási közösségek, kifejezetten ellenségesek

– fogalmazott a miniszterelnök-helyettes. Semjén hozzátette: ez egy kényszerképzet, és abból ered, hogy szerintük az a fejlődés, ha eltűnnek a nemzetek, a vallás és a család.

Végül arra a kérdésre, hogy ördögtől való lenne-e, ha határon túl élők is kapnának oltást, azt mondta, ha mindenki megkapta az oltást Magyarországon, aki regisztrált, akkor véleménye szerint segíteni kell a „határon túli testvéreinken” is, hogy vakcinához jussanak. Ez praktikusan a kárpátaljai magyarokra vonatkozik, hiszen a szerbek jól állnak az oltással, és a többi szomszédunk uniós állam, így azokban is oltanak – tette hozzá Semjén Zsolt.