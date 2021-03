Kutyatáppal csalt milliárdokat a magyar állateledel-gyártó cég

Milliárdos áfacsalással kapcsolták le a nemzetközi színtéren is ismert magyar állateledel-gyártó cég bűnszövetségi vezetőit a NAV nyomozói – olvasható a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Facebook-oldalán.

A pénzügyőrök a híradásban hangsúlyozzák, hogy a költségvetésnek okozott kár az akcióval teljes egészében megtérült.

A NAV közösségimédia-bejegyzéséből kiderül, hogy a hajdúsági gyár egy vele szorosan összefonódó cég közbeiktatásával hozta be külföldről a gyártáshoz szükséges alapanyagokat, amivel fizetendő áfáját gyakorlatilag nullára csökkentette, így lényegében nettó áron jutott az árukhoz. Azt is megoldották, hogy a másik cégnek se kelljen adót fizetnie, ezért a készterméket a gyártól azonos értékben visszavásárolták, és egy másik, határokon is átnyúló számlázási láncolatot építettek ki a belföldi értékesítés adójának csökkentésére.

Nagyszabású akcióban buktatták le a csalókat, a hivatal észak-magyarországi pénzügyi nyomozói huszonkilenc helyszínen kutattak IT-szakemberek, revizorok és járőrök bevonásával.

A nyomozók a cégek teljes könyvelési anyaga és elektronikus levelezése mellett az okozott kár biztosítására hat gépjárművet, két ingatlant és a gyár telephelyét is lefoglalták összesen több mint két és fél milliárd forint értékben.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozói hét embert hallgattak ki, akik közül hármat bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalással gyanúsítanak. Az elkövetők akár tizenöt év szabadságvesztésre is számíthatnak.