Müller Cecília az AstraZenecáról: Várjuk a szakmai szervezetek állásfoglalását

Óriási sebességgel halad előre a harmadik hullám emelkedő szakasza, az egész világban növekszenek a számok. Több ország Európában is különböző intézkedéseket hoz, ezért fontos, hogy mi is tartsuk be a sajátjainkat – mondta Müller Cecília az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján. Az országos tisztifőorvos beszámolt róla, hogy óriási terhelés nehezedik az egészségügyi ellátórendszerre. A brit mutáns sokkal fertőzőképesebb, egy fertőző négy másikat tud megfertőzni. A fiatalokra is nagyon veszélyes, rövid idő alatt súlyos állapotba kerülnek, egyre többen jutnak intenzív osztályra – mutatott rá. Az idősebbek az átoltottság miatt már kevésbé fognak megfertőződni, ezért is van az, hogy a fiatalok közül egyre többen kerülnek kórházba, de ezen is dolgozunk – mondta Müller Cecília.

Az országos tiszti főorvos arról is beszélt, hogy folyamatosan várjuk az oltóanyagot, de ezeknek a száma limitált.

Minden nap számít, minél előbb megkapja valaki, annál előbb alakul ki az immunitás

– húzta alá Müller Cecília. A Pfizer vakcinából 120 510 oltóanyag érkezett ma, ezeket a regisztrált időseknek szánják, és a második vakcinára váróknak. Szerdán 100 ezer Sinofarm vakcina érkezhet. AstraZeneca-oltóanyag is jöhet a héten, de a cég már jelezte, hogy csökkentett mennyiségben tud szállítani. Müller Cecília leszögezte: a Nemzeti Népegészségügyi Központ minden vakcinát engedélyezett, így a korábbiakat is fel tudják szabadítani az oltásra.

Az országos tiszti főorvos ismertette, hogy kedden 4926 új fertőzöttet regisztráltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 529 122 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 143, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 17 226 főre emelkedett. Kórházban 9844 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 1067-en vannak lélegeztetőgépen.

Müller Cecília szerint a szennyvízből nyert örökítőanyag-koncentráció is azt mutatja, hogy az elkövetkező hetekben tovább romlanak a járványügyi adatok. A körülmények nagyon kedvezőtlenek, a variációk teljesen megváltoztatták azt a járványügyi görbét, amivel számolni lehetett – mondta a tiszti főorvos. Hozzátette:

nő az oltakozási hajlandóság is. Tavaly novemberben 15 százalék volt, most pedig már 46,4 százalék.

A WHO és a Nemzetközi Népegészségügyi Központ szerint eddig 17 millió embert oltottak be AstraZenecával, ugyanakkor egyértelmű oksági összefüggést nem tártak még fel az oltóanyag és az oltás utáni elhalálozások között – emlékeztetett Müller Cecília. Hozzátette: eddig 32-en haltak meg vérrögképződés és tüdőembólia következtében, ami a koronavírus-betegség szövődménye. Mint mondta, több szakmai grémium fog még állást foglalni az ügyben, de az operatív törzs egyelőre a két szervezet fenti közléseit veszi alapul és továbbra is olt az AstraZeneca vakcinájával.