Közel tízezer koronavírusos beteget ápolnak kórházban

Keddre 4926 új fertőzöttet regisztráltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 529 122 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 143, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 17 226 főre emelkedett. Kórházban 9844 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 1067-en vannak lélegeztetőgépen – olvasható a koronavirus.gov.hu oldalán. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 356 679 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 155 217 főre emelkedett.

1 347 073 fő a beoltottak száma, ebből 399 505 fő már a második oltását is megkapta.

Egy nappal korábban 7706 volt az új fertőzöttek száma; 131, többségében idős, krónikus beteg elhunytról számoltak be, így az elhunytak száma 17 083 főre emelkedett. Tegnap kórházban 9300 koronavírusos beteget ápoltak, közülük 1008-an voltak lélegeztetőgépen.

Mint írják, a koronavírus-járvány harmadik hulláma Európa-szerte erősebbnek bizonyul az eddigieknél. A drasztikusan emelkedő betegszám miatt a kormány a korlátozások szigorításáról döntött, ezek március 8-tól március 22-ig érvényben vannak.

A maszkviselés a lakott területen belül valamennyi utcán, közterületen kötelező.

A másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter védőtávolságot kell tartani.

A munkavégzés lehetséges, de ahol lehet, otthoni munkavégzést javaslunk. Az államigazgatásban otthoni munkavégzés rendelhető el, kivéve a védekezésben közreműködők esetében.

Az esti kijárási tilalom továbbra is érvényben van este 8 óra és reggel 5 óra között. A kijárási tilalom alóli mentesülés egyik esete a munkavégzés, amelyet azonban igazolni szükséges. Igazolásminta ide kattintva tölthető le.

Az üzleteket be kell zárni. Kivétel: az élelmiszerüzletek, a patikák, a benzinkutak, a drogériák, a dohányboltok, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenységhez nélkülözhetetlen anyagokat és eszközöket árusító üzletek, valamint az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletek, a piac és a termelői piac.

Minden szolgáltatás szünetel, kivéve a magánegészségügyi, szociális, pénzügyi, postai és járműszervíz-szolgáltatásokat.

Az éttermekben továbbra is lehetőség van elviteles vásárlásra.

Az óvodák és az általános iskolák a tavaszi szünet végéig nem nyithatnak ki, a digitális oktatás tartalmi feltételeit az érintett miniszterek határozzák meg. Az önkormányzatok kérésére az óvodákban és az iskolákban biztosítani kell a gyermekfelügyeletet. A középiskolákban és a felsőoktatásban a digitális oktatás továbbra is fennmarad. Az alacsony fertőzési számokra tekintettel a bölcsődék nem zárnak be.

A szabadtéri sporttevékenység lehetséges, ahol tartható a másfél méteres távolság. Megengedettek az igazolt sportolók edzései, a meccsek kizárólag zárt kapuk mögött lehetségesek.

Szigorították a határátlépést, de a tranzit- és teherforgalmat nem korlátozzák.

Kiterjesztették a bértámogatást és az adókedvezményeket azokra a szektorokra, amelyeknek be kell zárniuk.

A parkok, arborétumok és erdők nyitva maradnak.

A rendőrség szigorúan ellenőrzi a szabályok betartását, pénzbírságot szabhat ki, és azokat a helyeket, ahol nem tartják be az előírásokat, bezárja. A katonák az ország több városában támogatják a rendőrök munkáját, a kórházban tehermentesítik az egészségügyi dolgozókat.

Felhívják a figyelmet, hogy a járvány rendkívül intenzíven terjed, a brit vírusmutáns több embert képes fertőzni, ezért az általános higiéniai szabályok betartása továbbra is elengedhetetlen. A közösségi terjedés megfékezése érdekében továbbra is:

kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak;

lehetőleg tartsuk a szociális távolságot;

gyakran és alaposan mossunk kezet;

akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa be;

bárki, akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon, és telefonon értesítse háziorvosát.

Az operatív törzs és az oltási munkacsoport módosította az oltási stratégiát, hogy minél előbb minél több ember kapja meg az első oltását. Minden rendelkezésre álló és beérkező vakcinaszállítmányt teljes mennyiségben és mielőbb igyekeznek bekapcsolni az oltásba. Emellett változott egyes vakcinák alkalmazása is: a Pfizer második adagját az eddigi 21 nap helyett 35 napos különbséggel, az AstraZenecát a korábbi 4 hét helyett 12 hetes különbséggel adják be, és ezentúl 60 év felett is alkalmazni lehet.

Mind az öt Magyarországon alkalmazott vakcina hatásos és biztonságos, és védelmet ad a koronavírus-fertőzés súlyos lefolyása ellen.

(Borítókép: Védőfelszerelést viselő gyógytornász az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet koronavírussal fertőzött betegek fogadására kialakított intenzív osztályán 2020. december 11-én. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)