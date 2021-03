Visszatért Dubajból a NER kedvenc magángépe, lefotózták a ferihegyi repülőtéren

Visszajött Dubajból a NER kedvenc magánrepülőgépe. A globe.adsbexchange.com adatai szerint helyi idő szerint kedden 14:23:18-kor, az Al Maktoum International Airport-ról indult vissza Magyarországra, az iráni és a török légteret érintve, egészen 18 óra 53 percig, amikor is landolt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren – írja az Alfahír.

A portál egyik újságírója kiment reptérre, hogy megpróbálja lefotózni vajon a koronavírus-járvány ideje alatt kik utazhattak az OE-LEM lajstromjelű, Bombardier Global 6000 típusú magánrepülőgéppel. Az utasokat sajnos nem sikerült lencsevégre kapnia, a gépet azonban be tudta azonosítani.

Mint arról az Index is beszámolt, március elején letiltották a NER luxus magánrepülőgépének láthatóságát az online térképről, múlt pénteken, március 12-én blokkolt jeladóval repült Dubajba, ahol az utasok töltötték a hosszú hétvégét. És bárki utazott is a magánrepülőgépen, ha akarta, élőben nézhette, ahogyan március 15. tiszteletére magyar trikolórban tündököl a világ legmagasabb épülete, a 828 méteres Burdzs Khalifa.

Mindez azért is igencsak figyelemre méltó , mert Orbán Viktor külön felhívta a figyelmet arra, hogy a „veszélyes helyekre tervezett luxusvakációkat” lehetőleg mindenki halassza el, mivel a koronavírus mutánsait a különleges üdülőhelyekről érkezők hozzák be. Példaként emlegette Dubajt és a Maldív-szigeteket is.