Lázár János bejelentést tett, hatalmas dolog érkezett Magyarországra

A 37 méter hosszú, hetven tonnás szállítmány március 9-én három kamionnal indult Valenciából, majd Franciaországon, Németországon és Ausztrián keresztül futott be Magyarországra.

Elődjét, a Vásárhely 001-es pályaszámot viselő tram-traint egy hónapja legózták össze a MÁV-START szentesi telephelyén, mivel a méretei miatt az is három részletben érkezett. A prototípus futópróbája március elején a Szentes–Mindszent–Szentes útvonalon sikeresen lezajlott. Egy hete a hatósági nagyvasúti futópróbát is elvégezték a Kecskemét–Kiskunfélegyháza–Szeged útvonalon, majd a hatósági járműszemle és próba következett Hódmezővásárhely újonnan kiépített villamosvonalán. Jelenleg a hódmezővásárhelyi és a szegedi vonalakon zajlanak a próbák, ezzel egy időben pedig megindulnak a hatósági futópróbák Szegeden is. A vasútvillamos kormánybiztosa, Lázár János már a második szerelvény leemeléséről is posztolt képeket a közösségi oldalán.

🆕 ÚJABB 🆕 tram-train szerelvény érkezett, a Vásárhely 2-es! Ezekben az órákban emelik le a kamionokról az egyes... Közzétette: Lázár János hivatalos oldala – 2021. március 16., kedd

A 216 férőhelyes dízel-villamos hibrid Szeged és Hódmezővásárhely villamosvonalán a KRESZ előírásai szerint csak óránként 50 kilométeres sebességgel haladhat, a két város közötti nyílt vonalon viszont százas tempóval szállíthatja majd az utasokat, akik jó eséllyel még az idén birtokba vehetik a szerelvényeket. Bár az eredeti ígéret úgy szólt, hogy a két már itt lévő tram-train és a hamarosan érkező harmadik társuk már

az iskolakezdésre forgalomba állhat, most már kicsit óvatosabban fogalmaz az üzemeltető, és az őszre prognosztizálja az indulást.