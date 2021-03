Nem kérnek az állami SZFE-ből, külföldi egyetemek segítik az intézmény volt diákjait

Együttműködési megállapodások keretében, különböző európai művészeti egyetemek közreműködésével folyhat tovább a képzés. Tekintélyes filmes és színházi szakemberek csatlakoztak, hogy éles versenyre kényszerítsék a Vidnyánszky-féle SZFE-t.

A FreeSZFE Egyesület Emergency Exit nevű programjában eddig öt oktatási intézmény,

vesz részt. Összesen 14 SZFE-s osztály és 11 doktoranduszhallgató átvételéről kötött velük keretszerződést a Vidnyánszky Attila képzését elutasító civil szervezet – értesült a hvg.hu.

A hallgatók pontos száma a hallgatói szerződések megkötése után derül majd ki, az azonban biztos, hogy nem kell Magyarországról elutazniuk, a FreeSZFE-n a legtöbb tanulót eddigi tanáraik tanítják tovább.

Négy egyetem „extraordinary” státuszt kínál a hallgatóknak, azaz az akkreditált képzést nem folytató FreeSZFE Egyesületet rendkívüli, speciális, nem nappali munkarendű, oktatási jellegű tevékenységet folytató partnerintézményként tartják számon, az itt teljesített kurzusokat és vizsgákat kreditek formájában elismerik.

A legtöbb intézménnyel úgy állapodtak meg, hogy a hallgatók magyarul írhatják meg a szakdolgozatukat, és csak az összefoglalót kell angol vagy német nyelven leadniuk, de lesz olyan intézmény is, amelyik teljes fordítást kér majd. Ami a diploma-előadásokat illeti, az oktatók azt tervezik, hogy meghívják a külföldi partnereket, de ha technikailag megoldható, ők is elutaznak az intézményekbe.

További érdeklődő diákok miatt az egyesület más európai egyetemekkel is folytat tárgyalásokat. Csató Kata bábrendező a lapnak azt mondta:

A diplomamentő akcióban Tarr Béla is közreműködött, szavai szerint „asszisztált”, hogy létrejöhessen a partnerség az egyik európai filmes egyetem és az egyesület között.

Az adott egyetemen tudják, hogy ki vagyok, és nyilván nyomott valamennyit a latban, hogy felvállaltam nekik is, hogy én is besegítek a FreeSZFE-n az oktatásba

– nyilatkozta a hvg.hu-nak a rendező.

Az szinte egyénenként változik, hogy melyik diák milyen SZFE-s jogviszonnyal kerül külföldi egyetemre, a párhuzamos jogviszonyhoz azonban nem kell engedélyt kérni a Színház- és Filmművészetért Alapítvány által fenntartott intézménytől. A magyar oktatók nem lesznek állományban az említett külföldi egyetemeken, ők ingyen vállalták az oktatást.

Nem csak külföldi intézmények ajánlottak segítséget, a programon kívül a Budapesti Metropolitan Egyetem is együttműködött az SZFE polgárságával. Miután a modellváltás miatt Bárdos András felmondott az egyetemen, Máté Krisztina örökölte meg a másodéves, televíziós műsorkészítő osztályt, amelynek a hallgatói először a passziváltatást választották, de miután kiderült, hogy a METU-n van hasonló szak, és lehetséges a mintatantervek egyeztetése, a teljes osztály felállt, és gyakorlatilag egy az egyben átigazolt oda – mondja Aujeszky Nóra hallgató.

A Színházi Intézet korábbi vezetője, Bagossy László szerint a mostani egy átmeneti időszak, a maradók pedig sokfélék: vannak, akik együttműködnek az új vezetéssel, és vannak, akik belső ellenállásra készülnek. Vannak, akiket szakmai indokok vezérelnek, másokat a felvett diákhitelük tart fogva.

Egy részük azért is kell, hogy az SZFE-n maradjon, mert több jogi csata is folyamatban van, márpedig ezeket valakiknek végig kell vinniük ahhoz, hogy megnyerhetők legyenek. Az SZFE-n maradó oktatók és hallgatók továbbra is napi kapcsolatban állnak a FreeSZFE-vel, a célunk pedig ugyanaz: visszafordítani az autonómiavesztést, és szolidaritást vállalni azokkal az egyetemekkel, akik hasonló cipőben járnak.