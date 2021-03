Légkondicionálókat tesztelnek a 3-as metró kocsijain

Az oroszországi Mitiscsiből elvileg modernizálva kaptuk vissza a 3-as metró vonalán járó metrókocsikat. Később kiderült, hogy nem a katasztrofálisan lepusztult állapotban kiküldött járműveket újították fel, hanem újakat küldtek helyettük, mégse lettek sokkal korszerűbbek elődeiknél.

A beltéri tájékoztató szoftver csak arra képes, hogy az elhagyott és a soron következő állomás nevét kiírja, és a klímát is kispórolták belőlük. A Magyar Nemzet arról ír, hogy a BKV már teszteli az utólag beszerelendő légkondicionálókat, amelyek teljes pótlólagos költsége 6–10 milliárd forint lehet.

A napilap szerint ugyanakkor bármiféle beavatkozáshoz előzetesen be kell szerezni a gyártó Metrovagonmas hozzájárulását, különben elvész a kocsikra adott 30 év garancia. A Metróért Egyesület szerint viszont szó sincs ilyenről a szerződésben.

Emlékezetes, hogy 2019 nyarán Karácsony Gergely főpolgármester-jelölti kampányában közzétett egy videót, amelyben bemutatta, hogy csaknem 35 fokos hőmérsékletet mért a 3-as metrón. Két évvel azelőtt pedig a Párbeszéd képviselői tartottak emlékezetes flashmobot, félmeztelenül utazva a szaunának titulált szerelvényen. A Fidesz tavaly benyújtott ugyan egy módosító indítványt, amely szerint hárommilliárd forint átcsoportosításával teremtettek volna forrást a klimatizálásra, de ezt a fővárosi önkormányzat visszautasította.

A főpolgármester szerint a légkondicionálás kialakítása elsősorban nem pénzkérdés, a forrás erre rendelkezésre áll.

A pénz tekintetében a kérdés csak az, hogy a költségeket lenyeletjük-e az orosz beszállítóval, a városnak járó kötbér terhére. Ennek érdekében jelenleg is pereskedünk

– írta közösségi oldalán Karácsony Gergely.

A Budapest Fejlesztési Központ vezetője, Vitézy Dávid viszont akkor azt mondta, hogy fedezet hiányában egyelőre meg sem tud indulni a vonatok klimatizálása. Ez annak fényében is furcsa, hogy az Index értesülései szerint több cég referenciaként is felajánlott készülékeket. Így kapott például a közelmúltban az Országos Mentőszolgálat 19 állomása is légkondit a Columbus Klíma Cégcsoporttól, amely partnerei révén még a beszerelésüket is ingyenesen megoldotta.

Az életmentés ugyan a mentőautókban és a helyszíneken zajlik, mégis nagyon fontos, hogy a mentőállomásra visszatérő bajtársak megfelelő körülmények között tudjanak felkészülni a következő riasztásra. A klímaberendezések ebben nyújtanak nekünk fontos és hasznos segítséget

– mondta el kérdésünkre Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója. Bár a metrók utasainak nem ennyire életmentő a légkondicionálás megléte, mégiscsak Budapest legforgalmasabb metróvonaláról van szó, amelyet egy nap többen használnak, mint a nagyvasúti vonalakat összesen.

