Felháborodott a Fidesz Budapest ünnepi díszítésén

Magyarázatot vár Karácsony Gergely főpolgármestertől a budapesti Fidesz arra, hogy március 15-én, a nemzeti ünnepen miért nem kerültek ki Budapest köztereire, hídjaira, főútvonalaira a nemzeti színű zászlók.

A budapesti Fidesz szerdán a Facebook-oldalán közölte, hogy az ügyben Láng Zsolt, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője levelet írt a főpolgármesternek.

A politikus – a közösségi oldalon közzétett – levélében az olvasható, március 15-én, Budapesten közlekedve megdöbbenve tapasztalták, hogy az 1990-es rendszerváltás óta először nincsenek föllobogózva a nemzeti ünnepen sem a főútvonalak, sem a közterek, sem a hidak.

Ez a mulasztás egészséges hazafias jóérzésünkön kívül jogszabályokat is sértett

– fogalmazott Láng Zsolt hozzátéve: számos baloldali vezetésű kerületben a városházára sem került ki a magyar nemzeti színű zászló.

Láng Zsolt közölte: a főpolgármester jogszabályban előírt kötelezettsége is, hogy március 15-én a magyar nemzeti zászlót kitegye Budapest főbb közútjaira, köztereire és hídjaira. Ezt a főváros fellobogózásáról szóló önkormányzati rendelet mondja ki – mutatott rá.

Karácsony Gergelytől választ várnak arra is, hogy van-e felelőse és következménye a jogsértésnek, amiben Budapest vezetése a saját jogszabályait nem tartja be, továbbá ezek után hogyan várja el bárkitől is a jogkövető magatartást.

Mostanában Ön annyit foglalkozik az Amerikai Egyesült Államok politikai életével, érdekeivel. Ön szerint mi történne Washington polgármesterével, ha a függetlenség napján nem tenné ki a fővárosban az amerikai zászlót?

– zárta levelét Láng Zsolt.