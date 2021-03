Újranyitási ütemtervvel állhat elő csütörtökön a kormány

Nincs trendforduló a napi fertőzöttek számában.

A szigorítások fenntartása, lazítás, regionális intézkedések – mit jelent be csütörtökön a kormány?

Újranyitási ütemtervet hozhat nyilvánosságra Gulyás Gergely.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter március 4-én jelentette be a kormányinfón, hogy a koronavírus-járvány miatt március 8-ától március 22-ig bezárják az üzleteket és felfüggesztenek egyes szolgáltatásokat, továbbá az óvodák és az általános iskolák is zárva tartanak április 7-ig. Az ezekről szóló rendelet nem sokkal később meg is jelent a Magyar Közlönyben, de csak lépésekben hozták nyilvánosságra, nem egyszerre. Azért, hogy kicsit tisztább legyen a kép, az Index összeszedte, hogy pontosan mit takarnak az intézkedések, egyszerűbben szólva: hová nem mehetünk, mit nem csinálhatunk a szigorítások alatt.

A miniszter akkor arról is beszélt, hogy a bevezetett tíz lépés hatásait folyamatosan vizsgálják, a következő (tehát a szerdai) kormányülésen kiértékelik, és döntést hoznak a további lépésekről.

Mivel népességarányos beoltottságban és a napi oltások számában is jól áll Magyarország, sőt, Európában vakcinarekorder, ezért március 17-ére elérte az 1 397 342 főt a beoltottak száma, ugyanakkor az is tény, hogy egy nap alatt meghalt 195 ember a koronavírus szövődményeiben, ami kétségkívül tragikus szám – az eddigi csúcsot a december 5-én közzétett adatokban szereplő 193 haláleset tartotta. Ez előrevetíti, hogy szó se lesz itt lazításokról, főleg a húsvéti ünnepek alatt, amikor rengeteg ember „mozog” a családi-rokoni látogatások miatt. Utoljára szentestére függesztették fel a kijárási tilalmat, hogy az milyen hatással volt a járványgörbére, ebben a cikkünkben érdemes végigkövetni, napról napra.



A szerdai kormányülésen információnk szerint nem született döntés az érvényben lévő korlátozások szigorításáról. Ezt támasztja alá Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter egy szerda esti Facebook-posztja, amelyben határozottan cáfolta lapunknak azt az értesülését, hogy a kormány megyénként eltérő járványvédelmi korlátozó intézkedéseket tervezne. Úgy fogalmazott, hogy „az állítás minden valóságalapot nélkülöz”.

Abban egyetértés van a politikusok és a szakemberek között hogy a jelenlegi járványhelyzet aggasztó. Forrásunk szerint elég csak megnézni a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján megjelent kimutatást. (Meghaladta a 2020. Őszi átlagkoncentrációt a szennyvízben mért koronavírus mennyiség), „Szarabb a helyzet, mint ősszel” – húzta alá, megerősítve ezzel az Index szintén mai értesülését, miszerint az operatív törzs megfontolhatja, hogy javaslatot tegyen a húsvéti nagy mozgások elkerülésére.

Az is életképes forgatókönyv, hogy semmilyen újabb korlátozás nem lesz, az eredeti terveknek és a nemzeti konzultáció eredménye alapján húsvét után fokozatosan enyhítenek. Csütörtökön lezárják a konzultációt, és mint megtudtuk, nyilvánosságra hoznak ezzel összefüggésben egy újranyitási ütemtervet, amit Gulyás Gergely jelenthet be a kormányinfón. Az Origo szerint a védettségi igazolványról is dönthetett szerdán a kormány, a vakcinaútlevél azonban most nem volt téma.

Az újranyitási ütemtervről egyelőre nem tudni többet, de az feltételezhető, hogy elsősorban az az időszak áll a fókuszában, amikor már nagyobb az átoltottság és lankad a vírus, a mostani helyzetben még nem lesz nagy jelentősége.

Mint ismert, a nyitásról szóló konzultációban a kormány arra volt kíváncsi, hogy az emberek hogyan képzelik el koronavírus-járvány utáni „visszarendeződést”, lépésről lépésre, vagy egyszerre nyissanak meg mindent. A témában egyébként érdemes megnézni a KutatóCentrum az Index megbízásából készített közvélemény-kutatását is, amiről anélkül, hogy minden fontos konklúziót „ellőnénk” már az elején elmondhatjuk, hogy a legtöbben óvatosak.

A napi fertőzöttek száma okot is ad erre, hiszen nemcsak hogy egyre fiatalabbak kerülnek kórházba itthon, de konstans 100 fölött van a halottak száma, egyes napokon megközelíti a 200-at, 500 ezer fölött a beazonosított fertőzöttek és jócskán meghaladta 17 ezret a koronavírusban elhunytak száma.

Kritikus időszak ez, ahogy Müller Cecília az operatív törzs szerdai tájékoztatóján mondta. Az országos tisztifőorvos szerint aggodalomra ad okot, hogy a brit mutáns sokkal fertőzőbb, mint az úgynevezett vadvírus, komolyabb, súlyosabb megbetegedést tud okozni, a kórházak pedig rendkívüli terhelésnek vannak kitéve.

(Borítókép: Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda sajtótermében 2020. október 8-án. Fotó: Kovács Tamás / MTI)