Valaki engedély nélkül vágta ki a fákat Tihanyban, ötszázezres bírságot kapott

Ötszázezer forintra bírságolták meg azt az embert, aki engedély nélkül vágta ki a fákat Tihanynál – derül ki Orbán Balázs miniszterelnökségi államtitkár válaszából, amelyet Vadai Ágnes kérdésére küldött. A DK alelnöke eredetileg Gulyás Gergelynek tette fel írásbeli kérdését, és arról érdeklődött, hogy mi lett az eredménye a tihanyi építkezésnek.

2020 nyarán a Tihany Óvár nevű részen valaki nagyszabású építkezésbe kezdett. A kilencezer négyzetméteres telken eredetileg szőlő, rét és gyümölcsös volt, ennek a helyére akarnak az építkezési engedély szerint egy 385 négyzetméteres, lakófunkcióval is rendelkező mezőgazdasági épületet felhúzni.

Orbán írta még azt is Vadainak, hogy a tulajdonos a bírság ellen jogorvoslattal élt, a közigazgatási per a Veszprémi Törvényszék előtt jelenleg is folyamatban van.

Tájékoztatom továbbá, hogy a fentieken túlmenően az építésfelügyeleti hatóság az ingatlanon zajló építőipari kivitelezési tevékenységet a helyszínen szúrópróbaszerűen, valamint az építési naplóban távoli eléréssel is többször ellenőrizte

– tudatta válaszában a Miniszterelnökség államtitkára.

Vadai ezt megelőzően is érdeklődött a tihanyi beruházásról, akkor azt kérdezte, hogy ki a felelős „a természetkárosítás-gyanús építkezéseiért”, akkor azt a választ kapta, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal építésfelügyeleti, illetve területi természetvédelmi hatósági hatáskörében vizsgálja az építkezést.