Gulyás Gergely: Közeledünk a járvány harmadik hullámának csúcsához

Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón az átoltottságról és az első lehetséges enyhítő intézkedések időpontjáról is beszélt.

Bírni fogja az egészségügy?

Gulyás szerint további 1700, lélegeztetőgéppel felszerelt kórházi ágy áll készen, és több mint 11 ezer szabad kórházi ágy is van. Úgy látják, hogy még a harmadik hullám csúcsán sem valószínű, hogy 14-15 ezernél több beteget kellene kórházban ápolni, de ennél magasabb számokra vonatkozó tervek is vannak. Egyben valótlannak nevezte, hogy rangsorolni kellene a betegeket. Eszerint van szabad ágykapacitás is, tehát nem igaz, amit az orvosi kamara állít.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter cáfolta azt is, hogy foglalkoztak volna az FFP2-es maszk használatának kötelezővé tételével, ilyen terv nem volt.

Mikor lesz nyitás?

A számok rosszak, ezért nincs itt az ideje a lazításnak – szögezte le Gulyás.

Ha kellően gyorsan tudunk oltani, ha kellően sokan regisztrálnak, akkor negyedik hullám már nem lesz. Már nem években és félévekben, hanem hetekben és napokban kell számolni azt az időt, hogy az intézkedéseken lazítani lehessen.

Ezzel kapcsolatban arról is beszélt, hogy soha annyian még nem töltöttek ki online konzultációt, mint a nyitásról szólót, az eredmények alapján fognak dönteni majd a lépésekről. Többlépcsős újraindításban gondolkodik a kormány, ezt az oltottsági mértékhez kötik.

Az intézkedések enyhítését akár még további szigorítások is megelőzhetik, Orbán Viktor holnap reggel a Kossuth Rádióban számolhat be a lehetséges változásokról. Gulyás azt már most cáfolta, hogy regionális lezárásokat vezetnének be.

Nyárra szabadulhatunk?

A kormány reméli, hogy júniusra, de akár már májusban is elérhető lesz a lakosság átoltottsága. Az ütemezésről Gulyás kifejtette, hogy jelen pillanatban még úgy sincs elég oltóanyag, hogy keletről is vásároltak, ezért nincs szükség azokra az oltópontokra sem, amelyeket például a szombathelyi városvezetés hozott létre. Reményeik szerint április-május magasságában lesz elegendő vakcina.

Ezt azzal egészítette ki, minden olyan ellenőrzött oltóanyagot felhasználnak egy héten belül, ami beérkezett. Két esetben lehet kivétel, az egyik, ha a biztonsági ellenőrzés még nem ért véget, a másik, ha félre kell tenni a második dózis időben történő alkalmazásához a szükséges mennyiséget.

(Borítókép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda sajtótermében 2021. március 18-án. Fotó: M1 / Médiaklikk)