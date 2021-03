Mivel oltakoznak a hírességek? Mindennel!

Magyarországon jelenleg öt vakcinát használnak a koronavírus ellen. Ezek közül az Európai Unión keresztül érkeznek hazánkba a Pfizer–BioNTech (amerikai–német), a Moderna (amerikai) és az AstraZeneca (brit–svéd), míg hazai beszerzéssel a Szputnyik V (orosz) és a Sinopharm (kínai) oltóanyagai. Az orvosok mind az öt vakcinát biztonságosnak tartják. Összeállításunkban annak néztünk utána, hogy nálunk és külföldön melyik vakcinával oltakoznak a hírességek.

Orbán Viktor miniszterelnököt február 28-án oltották be a Sinopharm vakcinájával. Közösségi oldalán ehhez csak annyit fűzött:

Gyurcsány Ferenc nem is tudott szó nélkül elmenni a kormányfő oltása mellett, mert Facebook-posztjában megjegyezte:

Beoltották Orbán Viktort kínai vakcinával. Még a dobozát is megmutatták a kameráknak, hogy mindenki jól lássa, ez bizony kínai. Aztán eszembe jutott, hogy édesanyám gyakran tejfölösdobozban tette el a csirkepaprikást...

Áder János köztársasági elnök is a kínai vakcinát vette fel február 26-án, egy budai háziorvosi rendelőben. Az államfő arra kérte honfitársait, hogy aki még nem tette meg, regisztráljon a védőoltásra minél hamarabb. Aki pedig lehetőséget kap, hogy bármilyen, a magyar hatóságok, a magyar szakemberek által jóváhagyott vakcinával megkapja az első, majd a második oltását, tegye meg.

Kövér László, az Országgyűlés elnöke március elején szintén a Sinopharm vakcináját vette fel. A második adagot április 1-jén kapja majd. Az Országgyűlés sajtófőnöke szerint a házelnöknek nem volt elvárása azzal kapcsolatban, milyen készítményt kapjon.

Nagy Feró, aki tavaly ősszel átesett a koronavírus-betegségen, márciusban nemcsak Kossuth-díjat, hanem kínai vakcinát is kapott:

Talán a ze­nésztársaim nevében is elmondhatom, mindenki szeretne újra zenélni, koncertezni, túl sok idő telt már el, higgyünk az okosoknak és a gyógyszergyáraknak.

Meződi József, az Apostol együttes énekese az Ismert emberek az oltás mellett című kampányfilmben elárulta, hogy kínai vakcinát vett fel. B. Tóth László műsorvezető, aki ősszel az influenza-, most tavasszal meg a Covid-oltás mellett kampányol a köztévében, szintén kínait kapott a vállába, ahogy Szolnoki Tibor színművész is. A 78 esztendős Esztergályos Cecília színésznő az oltás után elmondta:

A kínai orvostudomány az egyik legrégebbi, nem is értem, most bárki is miért kétkedik. Én úgy vagyok vele, hogy mindent megteszek az egészségemért, amit a szakemberek mondanak.