Pénzt és partnerséget kínál a kormány Budapestnek

A kormány által kidolgozott budapesti 2020-40 közötti vasútfejlesztési stratégia támogatását is kérik Budapest vezetésétől, annak érdekében, hogy a közlekedés gyorsabb és könnyebb legyen. Járvány nélküli időszakban is a város külső kerületeiből, illetve az agglomerációból naponta 1 millióan jönnek be a belső kerületekbe autóval. A vasút „Budapest aranytartaléka”. Ma 500 ezren érkeznek vasúton, ezt a számot szeretnék a fejlesztés révén megduplázni. A stratégia lényege, hogy minden Budapest környéki vasúti állomásról óránként 4 vonat induljon a fővárosba, ezekről pedig Budapesten belül legalább három különböző közösségi közlekedési járműre át lehessen szállni. A terv szerint mindezt egyetlenegy jeggyel vagy bérlettel lehet majd igénybe venni.