Mostanra szinte a teljes egészségügy a koronavírusos betegeket kezeli

A kórházak túl vannak terhelve és szinte a teljes egészségügyet a koronavírusos betegek kezelése köti le – közölte a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke, Balogh Zoltán az ATV-vel. Véleménye szerint már ki lehet mondani azt, hogy a kórházak túl vannak terhelve.

Az elmúlt hetekben olyan mértékű extrém terhelés érte a fekvőbeteg osztályokat, amire eddig még soha nem volt példa – mondta.

Hozzátette: néhány osztály kivételével szinte a teljes egészségügy a koronavírusos betegek kezelésére állt át. Az egyetlen szerencse az, hogy az a kórházi ágy leépítés, amely több országban is megvalósult, Magyarországon végül nem történt meg – mondta.

A kórházi ágyak számánál is égetőbb kérdés viszont, hogy van-e elég szakdolgozó

– mondta, hozzátéve: ma már a megszokott 4-6 helyett 10-12 beteget lát el egy szakápoló, ezáltal óriási teher nehezedik rájuk.

Részletezte továbbá, hogy az egészségügyben megüresedett állásokat többnyire olyan egészségügyisekkel töltik fel, akik még nem fejezték be a tanulmányaikat.

Mivel azonban ők nem szakápolók, ezért csak kisegítőként alkalmazhatóak.

Arra a kérdésre, hogy mi okozhatja azt, hogy hazánk a 193 ország közül a 8. helyen áll a halálozási arány tekintetében, a szakdolgozói kamara elnöke azt mondta: ennek több oka is lehet, többek között például az, hogy

mire egy koronavírusos beteg eljut az intézménybe, addigra már több napot töltött otthon, orvosi ellátás nélkül.

Hozzátette: véleménye szerint az orvosoknak már az enyhébb tünetek esetén is meg kellene fontolniuk azt, hogy mikor kell az adott beteget a kórházba beutalniuk. Ez azért is lenne előnyös lenne szerinte, mert azok a betegek, akik később érkeznek kórházba, rendszerint több időt is töltenek bent.