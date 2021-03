Új, kevéssé ismert és járványbiztos túraútvonalakat ajánlanak

Tavaly a határok lezárása és a koronavírus-járvány miatt látványosan emelkedett a természetjárók és a Kéktúra teljesítőinek száma is. Ezt is figyelembe véve ajánl a tavaszi kirándulásra vágyók figyelmébe 50 könnyű, a nemzeti parki igazgatóságokkal együttműködve kidolgozott túraútvonalat az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ tavaszi kampánya.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy ezeken a kevéssé ismert útvonalakon a nemzeti parkok olyan természeti kincseit ismerjék meg a természetbe vágyók, ahol elkerülhetik a tömeget, biztonságosan pihenhetnek és eközben izgalmas új útvonalakat fedezhetnek fel. Az aktivmagyarorszag.hu oldalra feltöltött, tájegység szerint választható javaslatok között több olyan 10 kilométer alatti útvonal is akad, amelyet a kisgyerekes családok is teljesíthetnek.

A kampány az egész ország természetkedvelő közönségét célozza: a Felső-Tisza vidékén vulkántúrát ajánlanak, a nyugati országrészben elfeledett tanúhegyet vagy különös szoknyás haranglábakat fedezhetnek fel az érdeklődők.

A korlátozások feloldásával – ami Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter kormányinfós bejelentése alapján még nem most lesz – a turistaházak és a természetközeli élménylehetőségek bemutatásával folytatódik a kampány.

A kampány a honlapon található kirándulások mellett további szemléletformáló és edukációs eszközökkel kívánja népszerűsíteni a felelős és fenntartható természetjárást. Március 22-étől pedig "Tavaszi nagytakarítás - tisztítsuk meg a természetet!" címmel indul akció, amelyben a természet tisztántartására, megtisztítására hívják a természetbe vágyókat.