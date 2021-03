Beoltották a Hatoslottó műsorvezetőjét, már a tengerparti nyaralást tervezik

A Hatoslottó egyik házigazdája, Bay Éva műsorvezető is megkapta koronavírus elleni oltás második adagját. Tünetei nem voltak, így immáron védett a koronavírus ellen. Akárcsak a férje, akinek egy héttel korábban hozta ki a postás a vakcinaútlevelet. Majd sorra került Bay Éva is, így már elkezdték tervezni a nyári programjaikat – írja a Bors.

Annyira boldog vagyok, itt az oltási kártyám és az útlevelem, szóval most már nincsen semmi akadálya annak, hogy a nyáron végre elutazhassak. Még pontosan nem ütöttük le, hova is mennénk szívesen, de valamilyen tengerparti hely lesz, az tuti. Hála isten, nem unatkoztunk a karantén alatt, mindig volt mit tenni-venni. Most már nyugodtabbak vagyunk, ha elmegyünk itthonról bevásárolni. Hozzáteszem, mi még mindig maszkba lépünk ki a házból, és ugyanúgy fertőtlenítünk mindent. Ez utóbbi szerintem nagyon pozitív hozadéka a vírusnak. Mi továbbra is vigyázni fogunk azután is, hogy a vírus elvonult, annak ellenére is, hogy már nem fertőzünk, és védettek vagyunk