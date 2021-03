Kásler Miklós: Néhány hét múlva lencsengőben lesz a járvány

Az emberi erőforrások minisztere azt mondta az Életközelben című műsor pénteki adásában, hogy „előrelátható volt a járvány dinamikájának növekedése, hiszen Magyarországon is ismétlődik az, ami Angliában történt”. Kásler Miklós ezzel arra utalt, hogy a brit mutáns terjedési sebességi majdnem a kétszerese az eredeti vírustörzsnek, és az sokkal veszélyesebb is, mert a fiatalokat is eléri, a betegség lefolyása lényegesen pedig súlyosabb.

A miniszter szerint az első két hullámhoz képest most az a különbség, hogy Magyarországon elkezdődött a tömeges vakcináció. Leszögezte, hogy amikor az átoltottak részaránya meghaladja a kívánatos értéket, akkor lehet számítani arra, hogy a járvány lecsengőben lesz. Addig csak néhány hét van, és ezt a néhány hetet kell járványügyi intézkedésekkel áthidalni – tette hozzá ki Kásler Miklós.

Minden áron törekedni kell arra, hogy az átoltottságot növeljük

– húzta alá Kásler Miklós, aki felhívta arra is a figyelmet, hogy Magyarországon az átoltottság mértéke majdnem a duplája, mint az európai átlag, és Málta után nálunk vannak a legtöbben beoltva. Amikor a népesség legnagyobb része immunitással rendelkezik, akkor a körülöttünk lévő megfékezhető lesz, hacsak nem lesznek újabb mutációk – mondta a miniszter.