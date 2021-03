A Fidesz lépett, Navracsics Tibor elveszített szinte mindent

Letargiában van Navracsics Tibor, amiért a Fidesz kilépett az Európai Néppártból. A volt uniós biztos arról beszélt egy műsorban, hogy várja a csodát, és nem érti, miért egy Twitter-üzenetben jelentette be Novák Katalin a Fidesz távozását – írta a 168 Óra.

A volt igazságügyi miniszter és volt uniós biztos azt is mondta, hogy a Fidesz azt a pártcsaládot hagyta el, amely az ő a legfőbb identitása. Emiatt most mindent át kell fogalmaznia magában, mert egy új identitás nem alakul ki egyik napról a másikra – tette hozzá. A politikus most nem tudja, hogyan értelmezze a Fidesz helyét az európai politikában.

Navracsics Tibor komoly önvizsgálatot tart, mert bizonytalan abban, vajon mindent megtett-e azért, hogy pártja az Európai Néppárt tagja maradjon. Leszögezte: ami korábban tőle telhető volt, azt annak idején megtette, hogy a Fidesz és az Európai Néppárt közötti viszony súrlódásmentes legyen.

Azért azt hozzátette, öröm az ürömben, hogy nem akkor történt a drámai szakítás, amikor uniós biztos volt. Azt is mondta, megfordult a fejében, hogy átlép a KDNP-be, hozzátéve, reménykedik abban, hogy Hölvényi György személyében a KDNP marad az Európai Néppártban.