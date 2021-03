Orbán Viktor: Maradnak a korlátozó intézkedések

Fontos döntések születtek reggel, ezek közül a legfontosabb, hogy a ma hatályban lévő korlátozó intézkedések hétfőtől számítva még legalább egy hétig biztosan fennmaradnak – jelentette be Orbán Viktor a Kossuth Rádió péntek reggeli műsorában. A miniszterelnök felhívta a figyelmet, hogy a koronavírus-járvány harmadik hullámában vagyunk, és a drámai adatok ismeretében a szakemberek egyelőre nem látnak lehetőséget az enyhítésre.

A kormányfő ismertette, hogy péntekre

Orbán Viktor elmondta: jó esély van rá, hogy az iskolákat újra tudják majd nyitni. Azt viszont nem közölte a miniszterelnök, hogy ezt mikor tervezik. Kiemelte: a rezidenseket, frissen végzett diplomásokat beoltották, átvezényelték. Mint mondta,

az egészségügyi személyzet mellett a medikusok, rezidensek szívükben, lelkükben is készen állnak arra, hogy segítsék a járványügyi védekezést, hiszen a védekezés csúcsának az lesz a kulcsa, hogy lesz-e megfelelő számú személyzet az intenzív ágyak mellett.

A miniszterelnök mindenkit arra kért, hogy támogassa a járvány elleni védekezést. Külön szólt a fiatalokhoz, mint mondta, ha segítik a védekezést, akkor szabad nyaruk lehet. A kisvállalkozásokat arra kérte, hogy a nehéz helyzetben tartsanak ki, „erős és bőséges lesz a következő gazdasági év”.

Orbán Viktor a nemzeti konzultációról is beszélt, mint mondta,

az operatív törzs most készíti az újranyitási tervet annak függvényében, hogy mikor éri el az átoltottság a két-két és fél, három-három és fél, négymillió főt.

A miniszterelnök kiemelte: amint minden hatvan év feletti ember megkapja az oltást (ekkor lesz két és fél millió körüli beoltott), akkor meg lehet kezdeni az újraindítást. Beszámolt róla, hogy minden héten négyszer-ötször annyi embert oltanak be, mint ahányan megbetegszenek. Arról, hogy a húsvéti ünnepek külön járványügyi intézkedéseket igényelnek-e, egy hét múlva dönt a kormány, annyit elöljáróban elmondott a miniszterelnök: „a lányok-asszonyok meg lesznek locsolva”.

Orbán Viktor elmondta, a járvány miatt „elpárolgott a kiegyensúlyozottság”.

Jól küzdünk, de rossz állapotban vagyunk. Összevetve az egy évvel ezelőtti, illetve a vírus előtti formánkkal a mostanit, láthatjuk, lelkileg megviselt formában vagyunk. Lelkileg is újra kell indítani az országot: vissza kell hozni a derűt, az optimizmust. A művészekre, a kultúremberekre, az egyházainkra is szükség lesz, hogy minél hamarabb, ne csak gazdaságilag, lelkileg is kilábaljunk ebből