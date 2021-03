Elhunyt személyek is védettségi igazolványt kaptak?

Korábbi anyagunkban részletesen írtunk arról, hogy a kormányrendelet alapján háromféleképpen lehet bizonyítani a védettségi igazolványra való jogosultságot:

A szabályok tehát egyértelműek, a szerkesztőségünkhöz eljutott történetek mégis különböző anomáliákról szólnak.

Szerencsi olvasónk férjével egy napon kapta meg az oltást, de vele ellentétben házastársa már hozzájutott a védettségi igazolványhoz. Egy másik levélíró gyakorlatilag ugyanerről számolt be, a párjával együtt március 4-én részesültek az első dózisban, a plasztikkártyát eddig csak az egyikük kapta kézhez.

Anikó esete szintén a csúszásról szól, januárban beoltották, igazolvánnyal viszont továbbra sem rendelkezik, miközben az utána oltakozók közül sokan már igen.

Zita arról tájékoztatta az Indexet, hogy 2020. szeptember végén esett át igazoltan a víruson, krónikus fáradtság, izom- és ízületi fájdalmak, valamint hosszan elhúzódó, részleges ízérzés- és szaglásvesztés tünetegyüttessel.

Ahogy beszámoltunk róla, Csonka András színész, műsorvezető március elején került sorra az oltásban. Tegnapi Instagram-sztorijában arról beszélt, hogy megkapta az igazolványt, amin szerepel a vakcinázás időpontja, viszont postáztak neki egy másik plasztikkártyát is április 2-i érvényességgel. Korábban valóban átesett a fertőzésen, de ez már szeptember végén történt, azóta eltelt fél év.

Mónika igazolványának kiállítása teljesen indokolatlannak tűnik:

Egy másik olvasónk férjének január 25-én lett pozitív az antigéntesztje, de a férfi február végén meghalt, egyébként nem a fertőzés szövődményeiben. Az özvegy ezután megkapta elhunyt házastársa igazolványát.

Kérdésünkre elmondta: annyit sikerült megtudnia az illetékesektől, hogy az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben szereplő adatok alapján postázták, de arra már nem kapott érdemi választ, hogy miért küldték ki az elhunyt férfi kártyáját.

Egy postai kézbesítővel is sikerült beszélnünk, aki jól ismeri a hozzá tartozó címek lakosait, és heti szinten tapasztal érthetetlen dolgokat:

Emelet- és ajtószám nélkül is érkeznek kézbesítésre ilyen küldemények. Jön elhunyt személynek és még olyan kiskorú gyermeknek is, aki beteg sem volt, és be sem oltották.