Bélyeg helyett egészen mást gyűjt Győrfi Pál

Az Összezárva Hajdú Péterrel című műsorban a múlt heti vendég, Ambrus Attila után Győrfi Pál élvezhette a műsorvezető vendégszeretetét. Az Országos Mentőszolgálat szóvivője most nem az ország dolgairól és a Covid kapcsán született intézkedésekről tájékoztatott, sokkal inkább önmagáról.

Megtudtuk róla, hogy elképesztően szórakoztatónak találja a róla készült mémeket, amiket albumba rendez, hogy a gyerekei, ha felnőnek, derülhessenek apun.

Kiderült, hogy zongorázással szórakoztatja magát, amolyan stresszlevezetésként. Munkahelyén is odaül a hangszer mellé, de csak ha már távoztak a kollégák. Ilyenkor saját dallamokat is pötyög. Az adásban mindenesetre egy Balázs Fecó-számot prezentált kissé reszelős hangján.

A diskurzus során nem beszéltek Hajdúval tücsköt-bogarat, ehelyett mindketten elfogyasztottak egy-egy tücsköt, az izgalmas és szokatlan eledelről végül mindketten megállapították, hogy nem is olyan rossz.

Végezetül kiderült az is, melyik volt a legmegrázóbb esete Győrfinek. A sokat látott szóvivő a lengyel zarándokbusz balesetét említette a Balatonnál, amely egy rosszul bevett körforgalomban felborult, és a baleset következtében rengeteg turista – köztük gyerek is – életét vesztette. A szóvivő szerint az ilyen helyszíneknek van egy olyan tragikus légkörük, ami sok esetben feldolgozhatatlan, ezért a mentősök munkáját pszichológusok segítik, ami olykor neki is jól jön.