Nevessen ön is, ma van a boldogság világnapja

Március 20-ára nemcsak a várva várt tavaszi nap-éj egyenlőségre esik, hanem 2013 márciusa óta a Boldogság világnapja is. Az ötlet az ENSZ-től származik, célja pedig, hogy ráirányítsa a figyelmet a vidámság, a magunkhoz és egymáshoz való pozitív viszonyulás, és a kedvesség fontosságára.

A kezdeményezéshez idén közösen csatlakozik a Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány, a Budapesti Közlekedési Központ és a BKV: a március 20-ai hétvégén számos fővárosi busz-, metró- és villamosjárat utasai hallhatnak a járműveken pozitív, vidám üzeneteket a bohócdoktorok tolmácsolásában.

Ezekben az időkben különösen fontosnak tartjuk, hogy a több mint egy éve tartó járványhelyzet közepette is képesek legyünk optimisták, jókedvűek maradni és megőrizni mentális egészségünket. A modern pszichológia szerint a boldogság nem ’csak úgy’ megtörténik velünk: szükséges egy belső törekvés arra, hogy a nehéz helyzetekben is optimisták tudjunk maradni

– áll a Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány, a BKK és a BKV közös közleményében.

A BKV mint a főváros legnagyobb közlekedési cége azon túl, hogy alapfeladatát ellátva utasait eljuttatja úti céljukhoz, szívesen áll olyan kezdeményezések mellé, amelyek ebben a nehéz időszakban is képesek mosolyt csalni az emberek arcára.

Hiszünk a nevetés gyógyító erejében, és abban, hogy a boldogság forrása az is, ha törődünk másokkal, támogatjuk egymást – ezért is álltunk szívesen a kezdeményezés mellé, amely a mostani szorongással teli helyzetben is felszabadító, önfeledt pillanatokkal ajándékozza meg az embereket