Magdi anyus örülne: Tilda cápák nélkül is révbe ért

Szabó Erika sokak Tildája volt volt 2003 és 2009 között. A színésznő 17 évesen kapott szerepet a Barátok köztben, 23 évesen pedig kiírták a sorozatból. Nem sokkal később feltűnt az Üvegtigris 3-ban, ezután pedig úgy döntött, jelentkezik a Színház- és Filmművészeti Egyetemre. 2015-ben sikeresen le is diplomázott, ma azonban egész más pályán (is) mozog, részben a koronavírus miatt, hiszen a színházi munkát pihentetnie kell.

A színésznő vállalkozó lett, testvérével közösen valósítottak meg egy szerelemprojektet, amelyben ötvözték a divatot és az irodalmat: olyan ruhadarabokat árulnak, amelyekre verseket nyomnak, de nem épp hagyományos formában. A trendivé tett költészet tavaly 30 millió forintos forgalmat hozott nekik, amiből 40 százalék volt profit. Szabó Erikáék terve az volt, hogy a Cápák között című műsorban keresnek befektetőt gyártósoruk fejlesztéséhez. A befektetőknek tetszett az ötlet és az üzenet is, mégis kiszálltak az üzletből, ugyanis egyikük sem szeretett volna a fast fashion gyártókkal versenyezni, akármennyire is leáldozóban van az ő idejük, és egyébként is úgy látták, hogy a testvérpár vállalkozása nélkülük is sikeres. Ezzel együtt sem távoztak üres kézzel, bezsebeltek egy különdíjat.

Ez tulajdonképpen egy személyes történet. Elvesztettük az édesapánkat másfél évvel ezelőtt, és azt éreztük, hogy ezt a gyászt valahogy együtt kell feldolgozni

– árulta el Szabó Erika a műsorban.