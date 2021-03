Minisztériumi levél bizonyítja, hogy a koronavírus több mint napi 250 magyar halottjával számolnak

Sokkal több halottal számol az Orbán-kormány, mint amennyi eddig valaha volt a koronavírus-járvány kezdete óta. Napi 250 vagy még annál is több elhunyt lehet, és 14 ezer kórházi ágyra lehet szükség – szerepel abban a belső minisztériumi levélben, amely az RTL Klub Híradójának birtokába jutott. Az azonban, hogy ez mikor következik be, nem derült ki a dokumentumból.

Szombaton egyébként 194 többségében idős, krónikus beteg halt meg. 10 652 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1273-an szorulnak lélegeztetőgépre.

A csatornának egy olyan levélről is van tudomása, amelyben azt írták, hogy a Heim Pál Gyermekkórház is fogadhat 25 éves – egyéni mérlegeléssel pedig akár 35 éves korig is –, légzéstámogatást vagy intenzív lélegeztetést igénylő koronavírusos betegeket.

Az RTL Klub Híradónak nyilatkozott a Magyar Orvosok Szakszervezetének elnöke, aki szerint az orvosoknak és ápolóknak egy perc megállásuk sincs a telített kórházakban.

Ugyan Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón azt mondta, nincs kapacitásprobléma, és a rezidensek, medikusok bevonásával a személyi állomány is növelhető, Szabad Zoltán elnök szerint azonban egyáltalán nem mindegy, milyen képzettségű orvos érkezik, egy intenzív osztály a legjobb sebésszel sincs igazán kisegítve.