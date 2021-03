Tóth Krisztina: A magyarok erkölcse pinceszinten van

Markáns véleményt fogalmazott meg Magyarországról Tóth Krisztina. Az író az osztrák Falter nevű lapnak adott nagyinterjút, amelyben azt mondta, hogy „súlyos mentális károkat szenvedett az ország”. Szerinte az emberek lelkét leírhatatlan mértékben megmérgezték, az életminőségek és az erkölcsök pedig „pinceszinten vannak, különösen most, a járvány idején”. Tóth Krisztina kijelentette: Magyarország egy mérgező ország.

Tóth Krisztinát Az arany emberrel kapcsolatos kijelentéseiről és az azt követően kirobbanó vitáról is kérdezték. Az írónő nemrég ugyanis azt mondta, szerinte a regényt le kéne venni a kötelező olvasmányok listájáról, „nem elsősorban azért, mert nehezen olvasható, és kedvét szegi a diákoknak, hanem a nőalakok ábrázolása miatt”.

Az írónő szerint a jobboldali sajtó eltorzította a kijelentéseit. Az őt ért támadások miatt a külföldi ismerőseihez fordult segítségért annak ellenére, hogy tudja, a külföldi segítség miatt akár azt is megkaphatja, hogy „Soros György egyik fizetett ügynöke”. Szerinte nagyon nehéz művelt, félénk hangokkal a „fogalmatlan, lármás tömegeknél hangosabbnak” lenni, ő csak azt akarja, hogy nyugalomban, zárt ajtók mögött dolgozhasson.

A magyar nyilvánosságról azt mondta, hogy „Orbán cirkusza” zajlik.

Szót ejtett arról is, hogy szerinte Magyarországon központosítják a hatalmat. Ahogy az ország, úgy a kormányzás is férfiközpontú, Magyarország pedig a posztszovjet befolyási terület felé kerül vissza – tette hozzá. Kiemelte: nem volt arra felkészülve, hogy az ország nagy része ennyire gyűlölködő rasszista. Elmondta azt is, hogy a gyermekét nemrég egy állami iskolából zsidó magániskolába íratta át, mert azt érezte, hogy a kijelentése miatt a gyermekét is támadni kezdték.