A saját pénzét hagyta, az ellenzéki képviselőkét megvágta Komló fideszes polgármestere

A különleges jogrendnek köszönhetően a polgármesterek most saját hatáskörben dönthetnek elég sok dologról, így az önkormányzati képviselők javadalmazásáról is. Polics József, Komló fideszes polgármestere meg is ragadta az alkalmat, és kevesebb, mint a felére, egységesen 60 ezer forintra csökkentette márciustól az ellenzéki képviselők tiszteletdíját.

Én úgy gondolom, hogy ma, az országban, a világban ma mindenki valamilyen formában áldozatot vállal, és a képviselőknek ebben példát illik mutatni. Én vártam, hogy ebből lesz egy úgymond önkéntes felajánlkozás, és mivel erre nem került sor, ezért élve a lehetőséggel én úgy döntöttem, hogy mindenki egységes javadalmazásban részesül

– fogalmazott az RTL Klub híradójának a polgármester. A híradós anyagban megjegyzik, hogy a polgármester a saját fizetését érintetlenül hagyta, amit azzal indokolt, hogy minden munkát neki kell elvégezni, mert nem tarthatnak testületi és bizottsági üléseket sem. További érdekesség, hogy a fideszes képviselők tiszteletdíját nem érintette az intézkedés, mert egy tavalyi megállapodás szerint nekik amúgy is kevesebb pénz járt.

A Komló Összeköt Egyesület frakcióvezetője szerint ez egy álságos döntés volt.