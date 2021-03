Koronavírusban meghalt az egyik legismertebb hazai koncertszervező

Schiffer András tudatta közösségi oldalán a szomorú hírt: meghalt Brády Márton, a Showtime Budapest alapítója, aki olyan világsztárokat hozott Magyarországra, mint Elton John, Eric Clapton vagy a Rolling Stones.

Brády Márton a nemzeti ünnep előtt még interjút adott az Indexnek, bízva abban, hogy nemsokára újraindulhat az élet. Bár megkeresésünk alapját pont az adta, hogy a koronavírus-járvány miatt több nagy koncertet – köztük a Charlie–Tátrai Band, Presser Gábor és Falusi Mariann fellépését is – el kellett halasztani, ő töretlen optimizmussal beszélt terveiről.

Brády Marci nincs többé.😢 A rendszerváltás előtt még a rendőrökkel küzdött. Aztán megvalósította álmait. Ő hozta... Közzétette: Schiffer András – 2021. március 22., hétfő

Abban maradtunk, ha vége lesz ennek a pandémiás őrületnek, folytatjuk. Nincs folytatás: Marcival már biztosan nem. Nem a pandémiás őrületnek lett vége. Egyszer, évekkel ezelőtt, már szembenézett halállal. Most, a Coviddal már nem tudott megküzdeni

– írta Schiffer András.

Brády Márton a rendszerváltás időszakának egyik legsikeresebb vállalkozója volt. Ő alapította a Showtime programszervező irodát, majd később a Ticket Expresst is. Emellett vendéglátósként is letette névjegyét: az övé volt a legendás Gusto kávézó, amely idén 29 éves, és tulajdonosa nagy reményeket táplált, hogy a kerek 30-at is megéri. Ennek érdekében még 30 millió forintos veszteséget is bevállalt, hogy a pandémia miatt munka nélkül maradt dolgozók ne veszítsék el állásukat. Ehelyett most őt veszítették el, veszítettük el mindannyian.