Ezzel lőné ki a drónokat Magyarország

Magyarország 35 milliméteres Oerlikon Skyranger légvédelmi rendszerek beszerzéséről tárgyal a német Rheinmetall AG-vel – vette észre a Portfolio a cég negyedéves eredményeit ismertető konferenciahívás internetre feltöltött átiratát, valamint a Haditechnikai Kerekasztal fórumait böngészve.

A cég elnök-vezérigazgatója arról beszél a prezentációban, hogy a magyar kormány elképzelései szerint ezeket a már megrendelt és gyártásra váró Lynx gyalogsági harcjárművekre szerelnék.

A portál úgy véli, hogy az Oerlikon Skyranger mobil légvédelmi rendszer Lynxre adaptált változatáról beszélhetett a részvényeseknek, noha a cégvezető nem nevezett meg konkrét terméket.

Ez a rendszer egy 35 milliméteres gépágyúra épül, elsősorban konvojok és más stratégiai fontosságú célpontok védelmére való, kiválóan alkalmas ellenséges drónok megsemmisítésére is.

Azt is hangsúlyozta, hogy a hegyi-karabahi konfliktus bebizonyította, hogy mennyire fontos a drónvédelem, mivel az örmény haderőt jelentősen pusztították izraeli és török gyártmányú drónokkal. Armin Papperger, a cég elnök-vezérigazgatója szerint azonban a Skyranger tökéletesen alkalmas az ilyen jellegű támadások kivédésére.

Az egyelőre nem világos, hogy milyen fázisban járnak a beszerzési tárgyalások, a magyar kormány is a csak a megállapodásokat követően szokott hírt adni egyáltalán ezekről. Azt azonban valószínűsíti a portál, hogy a beszerzés feltétele lesz a hazai gyártás is, ahogyan az Lynx harckocsiknál is történt. A cégvezető közölte azt is, hogy 2020 negyedik negyedévében 4,4 milliárd eurónyi megrendelésre tett szert a német védelmi vállalat, ennek kapcsán két országot emelt ki az elnök: Magyarországot és Németországot. Utóbbi már előleget is fizetett a harckocsik 2022-es szállításáért cserébe.

Arról, hogy milyen egyéb fegyverrendszereket vásárol még a cégtől Magyarország, az Index is hírt adott. A cégvezető azonban arról is beszámolt a részvényeseknek, hogy egyrészt további magyar megrendelésekre számít, másrészt pedig

a cég nekilát a teljes körű harcjármű-digitalizációnak is, és minden új digitális rendszer fejlesztése Magyarországon zajlik majd.

Emellett beszámolt arról is, hogy a közeljövőben Szlovákiától 2, Ausztráliától 5 milliárd eurós megrendelésre számít, amiből egyébként a magyar állammal közös gyártókapacitás révén a mi költségvetésünk is profitálhat majd.