Magyar Orvosi Kamara: Erőltetett menetben kell folytatni az oltási programot

A járványhelyzetre tekintettel közleményt adott ki a Magyar Orvosi Kamara, amelyben számos dolgot kér a lakosságtól és a döntéshozóktól is.

Közleményükben azt írták, hogy

„A népességarányos halálozási mutatókban napok óta elsők vagyunk a világon,

a kórházi osztályok túlnyomó része már Covid-osztály, az intenzív osztályok sokszoros terhelés alatt vannak, a műtők leálltak, az ott lévő lélegeztetőgépekkel is már a Covid-betegek életéért küzdenek. A vezényelhető egészségügyi dolgozók elfogytak, a kórházak önkénteseket keresnek a kórházi munka segítésére” – fogalmazták meg.

Hozzátették: a járvány legyőzése, az ország kinyitása és a negyedik hullám megelőzése azon múlik, hogy minél gyorsabban minél több embert be lehessen oltani. Ebben jól állunk, viszont az, hogy a harmadik hullámban hány embert veszítünk el,

a korlátozó intézkedések betartásán, a lakosság önfegyelmén, szabálykövetésén is jelentős mértékben múlik.

Úgy fogalmaztak, hogy „egyszerre kell erőltetett menetben folytatni az oltási programot és erősíteni a személyes védekezést, távolságtartást, kapcsolat-minimalizálást". A kamara mindennek fényében arra kérte az emberek, hogy

tervezzék meg a bevásárlást, lehetőség szerint hetente maximum 1 alkalommal menjenek boltba,

aki teheti, mellőzze a tömegközlekedési eszközöket,

ne látogassák szeretteinket és ne találkozzanak barátaikkal, mert csak így tudnak rájuk vigyázni

ne menjenek hétvégén a közkedvelt parkokba, tavakhoz, kirándulóhelyekre,

kerüljenek minden halasztható utazást, belföldön is,

valamint hogy idén hagyják ki a húsvéti rokonlátogatást és locsolkodást azért, hogy jövőre meglocsolhassák szeretteiket.

A fentiek betartása mindenkinek olyan felelőssége, amely „emberéletek számában mérhető" – hangsúlyozták. Hozzátették: tudják, hogy mindez sok lemondással jár, de ha a fentieket nem tartják be az emberek, akkor azzal eredménytelenné teszik a járványvédelmi intézkedéseket.

Ma Önökön múlik, hogy az intenzív osztályokra olyan terhelés hárul-e a közeljövőben, ami már korlátozza az ellátás biztonságát

– írták.

A fentieken túl a döntéshozókhoz is intelmeket írtak, tőlük azt kérték, hogy

azonnal korlátozzák az üzletekben egyidejűleg tartózkodó vásárlók számát,

tiltsák meg közterületen 3 főnél nagyobb beszélgető csoportok kialakulását és ez alól kivételt csak az egy háztartásban élők jelenthessenek,

rendeljék el a plázák, bevásárlóközpontok bezárását, azokban kizárólag az élelmiszerbolt és gyógyszertár tarthasson nyitva, a közösségi tereket pedig kizárólag a boltok megközelítésére lehessen használni.

Aki nem hiszi, hogy túl vagyunk terhelve, jöjjön be a kórházba!

„Kapacitás probléma nincsen, minden ezzel ellentétes hír az valótlanság, álhír" – mondta Gulyás Gergely miniszterelnökségért felelős miniszter a múlt hét csütörtökön tartott Kormányinfón.

Aki kételkedik abban, amit az Orvosi Kamara állít a túlterheltségről és a szakemberhiányról, azokat sok szeretettel látjuk a Covid-osztályokon. Nézzék meg a saját szemükkel!

– nyilatkozta erre válaszolva nemrég Szijjártó László, a Magyar Orvosi Kamara Győr-Moson-Sopron megyei Szervezetének elnöke az ATV-nek.

Szijjártó László azt is közölte, hogy az önkéntes toborzására közzétett felhívással kapcsolatban két kórház igazgatójával is egyeztetett telefonon, akik azt mondták, hogy őket is érdekelné a dolog.

Kiemelte azt is, hogy nem az intenzív osztályokra, a legsúlyosabb állapotban lévő betegek mellé keresnek segítséget, hanem azokra a Covid-osztályokra, ahol a jobb állapotban lévő betegeket kezelik.

Etetni, itatni kellene őket, és figyelni arra, hogy az oxigénellátás folyamatos legyen

– fogalmazott.

