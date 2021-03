Már a kormány is várja az egészségügyi önkénteseket

A kormány tagjai – köztük Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára – még hétfőn is arról beszéltek a parlamentben, hogy megfelelő a kabinet járványkezelése, sőt, Rétvári azzal utasította vissza a DK-s Arató Gergely kérdését arról, miért nem hívják vissza a jogviszonyváltás miatt az állami rendszerből távozó egészségügyi dolgozókat, hogy nem tesz jót, ha politikai alapon közelítenek a víruskezeléshez, majd rátért arra, hogy a Gyurcsány-kormány idején több mint 3300-zal csökkent az orvosok száma, míg a jelenlegi kormány több ezerrel növelte azt. „Önök példátlan módon elvettek minden magyar orvostól egyhavi bért”, ez a kormány viszont növelte jövedelmüket – mondta az államtitkár az MTI szerint.

Ugyanakkor még aznap délután a belügyminiszter által felügyelt Országos Kórházi Főigazgatóság is kiadott egy közleményt az MTI-nek, amelyben közölték, hogy a magyar egészségügy eddig is képes volt ellátni a feladatát, és mindenkinek az elérhető legmagasabb szintű ellátást biztosítani,

de azért önálló honlapot hoztak létre ahhoz, hogy az egészségügyi tanuló és végzettségű önkéntesek járványvédekezésben való részvételét, jelentkezését megkönnyítsék.

Egyúttal azt is írták, országos összefogásra van szükség ahhoz, hogy a meredeken ívelő járványt megállítsuk és leküzdjük. „Most minden korábbinál nagyobb szükség van azokra az elkötelezett és tenni akaró segítőkre, akik orvosaink, ápolóink munkáját támogatják. Ahogyan a koronavírus-járvány első és második hulláma idején, úgy most is várunk minden egészségügyi végzettséggel rendelkező vagy egészségügyi képzésben részt vevőt, akik tenni akarnak a magyar betegek gyógyulásáért, mindannyiunk biztonságáért” – fogalmaz a közlemény.

A kórházi betegek és a lélegeztetett betegek számának alakulására az egészségügyi ellátórendszer felkészült. A kapacitásokat az Országos Kórházi Főigazgatóság szinte percről percre követi – áll a közleményben.

Egy, a napokban kiszivárgott minisztériumi levél egyébként napi 250 vagy annál is több halottal számol a következő hetekben.

Azt pedig ugyancsak megírta az Index, hogy a Magyar Orvosi Kamara Győr-Moson-Sopron megyei szervezete már tanfolyamot is szervez a lelkes laikus önkénteseknek, akik részt vennének a Covid-osztályok munkájában.

(Borítókép: Egy mentőápoló (b) és a Semmelweis Egyetem egy ötödéves orvostanhallgatója szekundáns a Magyar Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei Covid-gyanús beteget vizsgálnak otthonában egy főváros környéki településen 2021. február 26-án. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)