Túlterheltek az ápolók, önkénteseket toboroznak a Covid-osztályokra

Önkénteseket toboroz a Magyar Orvosi Kamara (MOK) Győr Moson Sopron Megyei Területi Szervezete. A felhívást Szijjártó László elnök tette közzé a Faceboookon. Azt írta, hogy a Covid-osztályokon minden kórházban túlterhelés van, kevés az ápoló, emiatt egyre jobban ki vannak merülve a dolgozók. Hozzátette: a helyzet a következő hetekben fokozódni fog, mert nem tudni meddig tart még a járvány és hány hullám jön még.

A feladatra megbízható, motivált laikusokat keresnek, akik egy ingyenes 3-4 órás tréning elvégzése után akár munkába is állhatnak. Erről egy igazolást is kapnak. Azt azonban Szijjártó László hangsúlyozta, hogy a képzés nem helyettesíti a szakképesítést és nem helyettesíti a képzett ápolókat, valamint azt is, hogy a MOK nem garantálja azt, hogy aki elvégzi a tréninget, azt biztosan alkalmazni fogják.

A tervek szerint Győrben, Mosonmagyaróváron és Sopronban szervezik a tanfolyamot, valószínűleg délután vagy hétvégi napokon. Jelentkezni önéletrajzzal, motivációs levéllel lehet a spartacuscovid@gmail.com e-mail címen, lehetőleg telefonos elérhetőség megadásával. Amennyiben bevetnek valakit, a munkaidőről és a munkabérről, vagy az egyéb juttatásokról az intézmény vezetőkkel kell egyeztetni.

A képzés a következőkből áll:

alapismeretek a COVID betegségről;

a védőfelszerelések helyes használata;

a COVID betegek észlelése, vérnyomás, oxigén szaturáció, hőmérséklet, légzésszám, pulzus meghatározása, éberség megítélése;

oxigén adása különböző eszközökkel, ennek ellenőrzése;

fekvő, ülő beteg itatása, etetése;

alap kommunikációtréning a beteggel, szakszemélyzettel, hatékony viselkedés hierarchikus rendszerben, stressz helyzetben;

ágyazás, ágynemű csere, segédkezés pelenkázásnál, betegmozgatásnál.

Kérik, hogy a munkára nagykorúak, fiatal, fizikailag, szellemileg és mentálisan erős, erkölcsileg feddhetetlen emberek jelentkezzenek. Bár inkább olyanokat keresnek, akik már kaptak oltást, vagy igazoltan átestek az elmúlt hat hónapban a koronavírus betegségen, de azokat a 45 évesnél fiatalabbakat is várják, akik vállalják a fertőzés veszélyét, és legalább általános iskolai végzettségük van.

(Borítókép: Védőfelszerelést visel ápolók a koronavírussal fertőzött betegek fogadására kialakított intenzív osztályon a 2020. április 23-án. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)