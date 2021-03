A járványhelyzet hatására a nyelvtanulás is az online térbe költözött, ez azonban nem kedvezett a nyelviskoláknak. Bár sokan ragaszkodnak a személyes jelenléthez, olyanok is lesznek, akik már akkor sem térnének vissza a tantermekbe, ha lesz rá lehetőség.

Berényi Milán, a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének vezetője az Index kérdésére elmondta, hogy a hatékonyságot, kicsit más módszertannal, de online is fenn lehet tartani a nyelvoktatásban.

Mostanra már megvan a szükséges infrastruktúra, valamint a nyelvtanárok és tanulók tapasztalata is ehhez, ezért magas szintű a szolgáltatás.

A tavalyi korlátozások idején átlagosan 50 százalékkal zuhant vissza a nyelviskolák forgalma, előfordult olyan eset is, ahol 90 százalékos csökkenés történt. A mostani időszakban már kevésbé drasztikus a helyzet, de így is kevesebben jelentkeznek tanfolyamokra, mint „békeidőben”.

Berényi ezt azzal indokolja, hogy sok nyelvtanuló a fejlődés mellett a társaságot is keresi az ilyen helyeken:

A nyelvtanulás egy kulturális közösségi program is, ahol jól érezhetjük magunkat, klubjelleggel ismerkedhetünk, miközben egy értelmes dologgal foglalkozunk. Az online ezt nem tudja megadni.

Az egyesület elnöke lapunknak azt is kifejtette, hogy a korlátozó intézkedések időszakai pont fedik a nyelvtanulási főszezont, mert sokan az iskolai tanévhez kötik a tanfolyamokat is, ezért nyáron eleve kevesebb a jelentkező. Ez azért is probléma, mert így tavasszal nem tudnak tartalékokat képezni az egyébként is visszafogottabb nyári hónapokra.

A leginkább kiszolgáltatott szituációba a kevés ügyféllel dolgozó kisebb szereplők kerültek, a járványhelyzetben már a nyelviskolák 50 százaléka kénytelen volt elbocsátásokról dönteni. Berényi azt is hozzátette, hogy a nyelvtanárok jellemzően alvállalkozók, nem feltétlenül csak egy helyen tanítanak, és magánóráik is lehetnek.

Szűkült a kereslet

Fazekas László, az Oxford International ügyvezetője úgy jellemezte az online nyelvoktatás hatékonyságát, hogy az a tanártól és a diáktól is függ:

Néhány idősebb oktatónál gondot jelenthet, hogy nem ehhez a szisztémához edződtek, ahogy az idősebb tanulóknál is előfordul, hogy ragaszkodnak a jól bevált személyes képzéshez.

Mások viszont annyira élvezik az online formát, hogy szerinte az újranyitás után sem fog mindenki visszatérni a tantermi jelenléthez. Fazekas elmondása szerint a lemorzsolódás hullámokban jelentkezett, 2020 tavaszán ez 20-30 százalékot jelentett, de később vissza tudtak erősödni. A tolmácsolási iparág szinte teljesen lenullázódott, a fordításokban is közel 50 százalékos visszaesést tapasztaltak.

Azért is elég durva a piaci helyzet, mert a nyelviskolák többsége szűk üzleti réssel dolgozik, és meg akarjuk menteni az állásokat, de leszűkült a fizetőképes kereslet.

Ezt azzal egészítette ki, hogy a nyelvvizsga nélküli diplomaosztás is sok felkészítőtanfolyam alól rántotta ki a szőnyeget. Az Oxford International egri irodájában maradt az eredeti létszám, de Tatabányán egy főt elbocsátottak, ennek hatására pedig felmondott a másik ottani kollégájuk is, akit részmunkaidőben foglalkoztatnak tovább.

Kisebb létszámmal, de működik

Érdemi különbséget nem látunk az online és a hagyományos között, ebben a csoportlétszám is meghatározó – ezt már Nagy Zoltán, a Katedra Nyelviskola igazgatója válaszolta az Index érdeklődésére, kifejtve, hogy jelenléti oktatásban 10-12 fővel is jól lehet haladni, de

online ekkora létszámnál már szétesik a figyelem és csökken a hatékonyság, ezért nálunk hét fő a maximum. Vannak nyelviskolák, ahol többel csinálják, de tapasztalataink szerint a nagyobb létszám már nem optimális.

Olyan szempontból még jobbnak is tartják az online formát, hogy a helyzetből adódóan gyakorolható a hallás utáni értés, és segít a tanulókban feloldani például az idegen nyelven történő telefonálás okozta gátlásokat.

Az igazgató szerint a visszaesés hullámzó volt az elmúlt egy évben:

Tavaly márciusban szinte földbe állt az egész piac, aztán elindult egy lassabb növekedés, a korábbi forgalom 60-70 százalékát sikerült elérni. Az idei márciusi szigorításokkal viszont megint visszakerültünk a padlóra, kevés a jelentkező.

Sokan ragaszkodnak a személyes oktatáshoz, de többen belátták azt is, hogy a Zoom kényelmesebb és biztonságosabb, mint tömegközlekedni, aztán egy órát ülni maszkban a teremben. Nagy arra számít, hogy a vírus visszaszorulása után is sokan maradnak az online opciónál.

A Katedránál 2020-ban szükség volt elbocsátásokra, de azóta vettek is fel új munkatársakat, ahogy nőtt a kereslet. Az oktatók közül csak a legjobbak maradhattak meg, a korábbi munkaerő hiányos helyzethez képest válogathattak a tanárok között. Összességében 30-40 százalékkal kevesebb kollégával dolgoznak, mint a járványhelyzet előtt, de ez nem jelenik meg a munkaügyi statisztikában, mert sokan vállalkozók és csak megbízási szerződéssel alkalmazták őket. Akik maradtak, azoknak is lényegesen kevesebb az órájuk, mint korábban volt.

A kilábalás soktényezős kérdés, függ az emberek anyagi helyzetétől is, hogy van-e miből, és ha igen, akkor mernek-e költeni tanulásra a bizonytalan helyzetben. A motiváció sem lesz olyan erős, amíg nem lehet szabadon utazni. Összességében lassú kilábalásra számítok.

(Borítókép: Spanyol nyelvóra résztvevői a Budapesti Cervantes Intézetben. Fotó: Illyés Tibor / MTI)