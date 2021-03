Nem csupán Orbán Viktort kell leváltani, hanem azt a társadalmi hangulatot, ami őt a hatalomban tartja, de az ellenzék ezt a hangulatot csak a másik oldalról szeretné meglovagolni – fejtette ki Vona Gábor, a Jobbik volt elnöke, a Második Reformkor Alapítvány elnöke az ATV-hez tartozó Spirit FM Harcosok Klubja című műsorában.

Az egykori pártelnök hosszasan elemezte a Jobbik mostani helyzetét, de külön-külön kitért a többi ellenzéki pártra is, továbbá elmondta, hogy kit tartana a legesélyesebb ellenzéki miniszterelnök-jelöltnek.

Bár korábban támogatta, hogy Jakab Péter legyen a Jobbik új vezetője, több mint egyéves elnökségéről vegyes érzései vannak. Vona Gábor szerint abban az értelemben sikerről lehet beszélni, hogy a Jobbik és Jakab Péter népszerűsége nő, az is lehet, hogy jelenleg ő a legnépszerűbb ellenzéki miniszterelnök-jelölt.

Az a fajta kommunikáció és politikai víziótlanság azonban, amit a Jobbik felvázol , „amit parizerkampánynak is nevezhetünk”, lehet, hogy pillanatnyilag népszerűséget hoz, de hosszú távon sem a Jobbiknak, sem az országnak nem szolgál a javára

– véli Vona Gábor.

A parizer Magyarországon a szegénység szimbóluma. (...) Ha ezzel kampányolsz, akkor lényegében a magyar társadalom egzisztenciális dühét, alsó középosztálybeli frusztráltságát lovagolod meg

– fogalmazott.

A Második Reformkor Alapítvány elnöke hozzátette: önmagában ez nem probléma, de ha kizárólag parizerből áll Jakab Péter és a Jobbik kommunikációja, az ezzel megszólított szavazótábor még nem képez törzsbázist, nem lesznek elkötelezett szavazók.

Annál a pártnál lesznek katasztrófaturisták, amelyik a dühüket, az anyagi nehézségüket legplasztikusabban, vagy a kormánnyal szemben legkritikusabban fogalmazza meg

– mutatott rá Vona Gábor.

Az ő véleménye az, hogy ha egy pártnak hosszú távú stratégiája van, akkor stabil szavazóbázisra kell törekednie, amit valamilyen értékrenddel, vízióval, jövőképpel kell megnyernie. Ilyet a Jobbik esetében nem lát.

A Jobbik mostani erősödése részben az MSZP-től, a DK-tól elhódított szavazóknak köszönhető, a fiatalok egy része is visszajött a párt táborába. Vona Gábor szerint Jakab Péter „a legkarakteresebben jeleníti meg az Orbán Viktorral szembeni ellenszenvet”, míg Fekete-Győr Andrásnak a mostani harciasabb kijelentései, „talán éppen ennek a felismerését mutatják”.

Ugyanakkor a Második Reformkor Alapítvány elnöke inkább Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter karakterében látja azt, hogy „átszóljon” más szavazókhoz, erre Jakab Péter és Dobrev Klára esetében minimális lehetőség van.

Azt azonban elmondta, hogy a 2022-es országgyűlési választás a Jobbikon múlik, méghozzá azért, mert ha az ellenzék nyerni akar, akkor nem csak Budapesten kell nyernie.

Vona Gábor szerint Budapesten „tarolni fog az ellenzék”, de a kérdés az, „ki fog behatolni a falvakba”, és ilyen szempontból Jakab Péter szociális populizmusa képes lehet a Fidesz előnyét mérsékelni.

A Jobbik gyengeségét vidéken abban látja a Fideszhez képest, hogy szervezetileg nagyon meggyengült az elmúlt években.

A Jobbik ma már sokkal inkább egy médiapárt, mint egy hálózat

– jelentette ki az egykori pártelnök.

Nincs jó véleménnyel az ország előtt álló választási kampányról, amitől „apokaliptikus pornót” vár, amelyben a halál és a szex kap főszerepet, a pártok erre készülnek, és erre táraznak be.

A kormány és az ellenzék is halálkampányt folytat, hogy ki a felelős az emberek haláláért

– tette hozzá.

Vona Gábor szkepticizmusának adott hangot, amikor arról beszélt, hogy kormányváltást szeretne, de tart attól, hogy aztán cseberből vederbe eshetünk. Azt is mondta, most nem fogadna arra, hogy kormányváltás lesz, mert még nem látja képesnek erre az ellenzéket.

Őt, mint egy polgári Magyarországon élni akaró embert, jelen pillanatban nem szólítja meg az ellenzék. De azt is kifejtette, hogy neki az is elég lenne, ha a leendő közös miniszterelnök-jelölt a társdalom egyesítésének a szándékával lépne fel. Megismételte, hogy ezt Karácsony Gergelyben és Márki-Zay Péterben látja, Jakab Péternek viszont ezt „nagyon nehéz lenne elhitetnie”.

A DK-t tehertételnek tartja az ellenzék számára, ha más szavazókat is be akar vonzani az összefogás. A Fidesz is erre építi a kampányát, és Gyurcsány Ferenc szövetségeseinek nevezi az ellenzéki pártokat – mutatott rá a Második Reformkor Alapítvány elnöke.

Azt is elismerte, hogy

a Fideszen kívül a DK az egyetlen, amely tudatos politikai pártként működik, és bennük látja a legerősebb politikai potenciált.

Vona Gábor a többi ellenzéki pártról is elmondta a véleményét: a Párbeszéd, az LMP és az MSZP már csak mikropártok, utóbbi

egyre inkább egy tartalom nélküli márkahűség.

A Momentum szerinte egy óriási momentumot szalasztott el, mert egy polgári európai alternatívát tudott volna nyújtani a DK-tól és a Fidesztől függetlenül.

A Jobbik volt elnöke nem tudja, hogy ez a lehetőség mikor ment el, számára is észrevétlenül, és már csak akkor észlelte, amikor megtörtént.

A Momentum nem tudott igazi néppárttá válni

– jegyezte meg.

A Második Reformkor Alapítvány elnökét a Spirit FM Harcosok Klubja című műsorában kérdezték a nemrégiben indított online népszavazási kezdeményezéséről, amivel azt szeretnék elérni, hogy a külföldön dolgozó magyarok levélben szavazhassanak.

(Borítókép: Vona Gábor. Fotó: Trenka Attila / Index)

