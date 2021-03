Valóra vált a drámai prognózis, 250 fölött a halottak száma

Az elmúlt 24 órában 5481 új személy fertőződött meg koronavírussal, ezzel a járvány kezdete óta összesen 586 123 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma – olvasható a kormány koronavírusról tájékoztató oldalán.

Az Index a napokban írta meg, hogy egy minisztériumi levélben azzal számoltak, a koronavírus napi 250-nél több áldozatot is szedhet. Ezt most el is elértük, hiszen a friss adatok alapján

252 többségében idős, krónikus beteg halt meg el az elmúlt 24 órában, így az elhunytak száma 18 703 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 378 176 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 189 244 főre emelkedett.

11 873 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1389-en vannak lélegeztetőgépen, tehát az ő számuk is nőt tegnap óta.

Hétfőn 9046 új fertőzöttet regisztráltak Magyarországon, amivel 580 642 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. A tegnapi napon meghalt 189, többségében idős, krónikus beteg.

A hivatalos tájékoztatásban azt is kiemelték: 1 636 436 főre nőtt a beoltottak száma, ebből 481 820 fő már a második oltását is megkapta.

Mint ismert, meghosszabbította a korlátozó intézkedéseket az Orbán-kormány, tehát március 29-ig még biztosan nem lesz enyhítés. A miniszterelnök múlt héten azt mondta, hogy 2,5 millió beoltott embernél lehet szó erről. Az újranyitásról szóló nemzeti konzultáció alapján a válaszadók többsége a fokozatos nyitás lehetőségét preferálná.