Az élelmiszerbolton és a patikán kívül mindent bezárna az orvosi kamara

Mint azt megírtuk, a Magyar Orvosi Kamara hétfőn kiadott közleménye szerint az egészségügyi ellátórendszer elérkezett teljesítőképessége határára, a népességarányos haláleseteket tekintve pedig világelsők vagyunk.

A lakosságnak azt tanácsolják, hogy

A döntéshozóktól azt kérték,

Kincses Gyula, a MOK elnöke az Inforádiónak azt tartotta fontosnak kiemelni, hogy

Hozzátette:

Élelmiszerbolton, patikán kívül gyakorlatilag mindent be kellene most zárni. Drogéria minek? Az alapvető tisztálkodási, higiéniás felszerelések mind kaphatók az élelmiszerboltokban is. És az emberek szervezzék észszerűen a vásárlásukat, ne legyen az, hogy ma berohanok egy vajért, holnap egy kiló kenyérért, hanem heti bevásárlásokat szervezzenek, minimalizálják a boltban való tartózkodást!