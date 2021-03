Indul az tavaszi nagytakarítás

Országos tavaszi nagytakarítás indul, amelynek célja, hogy a pandémia alatt megsokasodott hulladéktól megtisztítsuk a természetet, erdőket-mezőket − közölte az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztosi Iroda kedden az MTI-vel.

Mint írják, a kirándulók jó esetben nem szemetelnek, viszont a túrák alatt felgyülemlő hulladékot a helyszínen kihelyezett kukákban hagyják, amelyeket az üzemeltetők nem tudnak mindig időben üríteni.

Az erdőkben, a kirándulóhelyeken ettől függetlenül is felgyülemlik a szemét, ami a figyelmetlen túrázóknak vagy a szélnek köszönhető, de az ételmaradékokat akár az állatok is széthordhatják. A kampány célja, hogy a túrázók ragadjanak kesztyűt, valamint szemeteszsákot és gyűjtsenek össze annyi szemetet, amennyit csak tudnak. A kezdeményezéshez sok más szervezet és több véleményvezér is csatlakozott. Bővebb információk az akció weboldalán találhatóak.