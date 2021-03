Közel 170 ezer Pfizer oltóanyag érkezett ma Magyarországra, amelyekkel már a kórházi oltópontokon folytatják is az idős emberek oltását − írja a központi tájékoztató oldal. Ma este újabb 180 ezer Szputnyik V oltóanyag is várható, amiből már vasárnap is érkezett 250 ezer dózis.

Magyarországon már öt oltóanyagot is engedélyeztek, ennek köszönhető, hogy felgyorsult az oltás, és már 1,6 millió ember megkapta a vakcinát − írják. A tájékoztatás szerint a lekötött Pfizer–BioNtech oltóanyag mennyiségét az eddigi 6 és fél millió adagról 10,9 millióra növelték.

Magyarország összesen 31 millió adag oltóanyagot kötött le.

Ebből 24 millió adag oltóanyagot várunk az uniós beszerzésből, ennek eddig nyolc százaléka érkezett meg három gyártótól (Pfizer, Moderna, AstraZeneca).

Magyarországra eddig EU-beszerzésből 1 857 835 adag vakcina érkezett, míg a Oroszországból és Kínából 1 955 600 adag. Így összesen 3 813 435 adag vakcinával rendelkezik az ország, ami 2 031 627 ember beoltásához elég.