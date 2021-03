Müller Cecília: Áprilisban jöhet a Janssen egydózisú vakcinája

Láthatjuk, hogy a járványügyi adatok minden tekintetben szárnyalnak annak ellenére, hogy megfeszített védekezés folyik minden fronton, elsősorban az egészségügyben – mondta Müller Cecília az operatív törzs szerdai sajtótájékoztatóján. A tiszti főorvos ismertette, hogy a járvány szerdára újabb 249, többségében idős, krónikus beteg életét követelte, így az elhunytak száma 18 952 főre emelkedett. Kórházban 11 805 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 1423-an vannak lélegeztetőgépen. Mára 7587 új fertőzöttet regisztráltak.

A tiszti főorvos elmondta: sajnos napról napra emelkedő számoknak vagyunk tanúi. Közölte: annak érdekében, hogy minél kevesebben kerüljenek kórházba, számos „jogosítványnak a biztosítása” megtörtént az egészségügyi ambuláns ellátórendszerben. Ennek köszönhető például, hogy már a háziorvosok is felírhatják a favipiravirt, ami gátolja a vírus szaporodását.

Nagyon fontos, hogy az erőinket koncentráljuk. A rendkívüli leterheltségben is hatékonyan kell védekezni, hatékonyan kell irányítani. Azért, hogy racionalizáljuk az egészségügyi ellátórendszer működését, megpróbáljuk még szervezettebbé tenni az egészségügyet. Egy ilyen küzdelemben nagyon fontos, hogy centralizáljuk az erőinket

– mondta a tiszti főorvos, utalva rá, hogy csütörtöktől hatályba lép az a kormányrendelet, amely szerint a kórházak alá rendelik az önkormányzati fenntartású szakrendelőket. A munkát a kórházi főigazgatóság szervezi, a cél a leterheltség csökkentése és a hatékonyabb járványügyi védekezés – hangsúlyozta Müller Cecília, majd megköszönte az oltóhelyeken végzett munkát. Hozzátette, hogy sajnos nem elégséges az érkező vakcinák mennyisége.

A tiszti főorvos elmondta: már 500 egészségügyi önkéntes jelentkezett kórházi munkára, ők mind egészségügyi szakok hallgatói vagy végzett tanulók.

Müller Cecília kiemelte: ki kell hogy terjesszék az oltakozók körét, mindamellett, hogy a már korábban megkezdett idősek oltása is folyik. Elmondta, hogy sajnos naponta emelkedő számokkal találkozunk a megfeszített védekezés ellenére is, azonban van egy kedvező híre: a szennyvízben mért koronavírus-koncentráció stagnál, néhány helyen csökkenni kezdett.

– mondta a tiszti főorvos. Müller Cecília beszámolt arról is, hogy a fertőzöttek átlagéletkora továbbra is 46 év. A települések 99 százaléka érintett, a főváros 18 százalékban, Pest megye 16 százalékban. Változatlanul Zala megyében regisztrálták a legkevesebb fertőzöttet, csupán egy százalékban érintett a megye.

Müller Cecília megemlékezett a tüdővész elleni küzdelem világnapjáról, mint mondta, ezt a betegséget a BCG-oltás győzte le. Ezért asszociáljunk a mostani védőoltásra – kérte a tiszti főorvos.

Müller Cecília újságírói kérdésre elmondta: az oltópontokon folyamatban van a védőoltások beadása. Ez a kórházi oltópontokat és háziorvosi rendelőket jelenti, otthonukban csak azokat a betegeket oltják be, akik nehezen mozognak. Őket a háziorvos előzetesen telefonon értesíti. Az újabb kínai és indiai oltásról elmondta: mindkét oltóanyag vektorvakcina, mint az AstraZeneca és a Szputnyik V.

– mondta a tiszti főorvos, hozzátéve, hogy a Janssen-szállítmány április második felében érkezhet Magyarországra. Arra a kérdésre, hogy a gyermekek olthatóak lennének-e a jelenlegi vakcinákkal, Müller Cecília úgy felelt:

Nem olthatók a gyerekek ezekkel a vakcinákkal, a klinikai 3-as fázisa az oltóanyagoknak továbbra is zajlik Izraelben, Amerikában is. Abban bízunk, hogy a gyermekek számára is elérhető lesz az oltóanyag.