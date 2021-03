Nincs veszélyben a BKV- és a MÁV–Volán szolgáltatások biztonsága

A héten számolt be a Blikk arról, hogy a BKV sajtóirodájának tájékoztatása szerint meghaladta a 400 főt a karanténban lévő munkatársak száma. Ez egy szombati adat volt. Azt is hozzátették, hogy sajnálatos módon több kollégát is elveszítettek az elmúlt hetekben. A BKV közölte, hogy a buszokat naponta fertőtlenítik, és az első üléseket kordonozzák.

Korábban, március elején már az is szóba került: annyira sok a beteg a metróforgalom irányításában, hogy az már a közszolgáltatás fenntartását veszélyezteti, és leállhat a 2-es metró.

Az első és a második hullámban a közszolgáltatások nem voltak veszélyben, de ma ott tartunk, hogy annyira sok a beteg a BKV-nál, a metróforgalom-irányításban, a villamos- és buszvezetőknél, hogy nem biztos, hogy holnap is fog járni a metró

– jelentette ki Tüttő Kata főpolgármester-helyettes az ATV-ben. Nem sokkal később már arról számolhatott be, hogy kormányzati forrásból tájékoztatták a metró dolgozóinak kezdődő beoltásáról.

Egy március 23-i bejegyzésében a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) arról írt Facebook-oldalán, hogy a járványveszély szempontjából áldatlan állapotok uralkodnak a közlekedési dolgozók számára fenntartott budapesti pihenőhelyeken.

A VEKE képekkel illusztrálva példaként hozta az Őrmező buszvégállomás pihenőjének állapotát.

Sok hasonló van még a városban, van, amelyik ennél is lepusztultabb és vállalhatatlanabb állapotban (hírhedt hely például a Nyugati téri tartózkodó, de az Örs dél se semmi, és sorolhatnánk). Ide járnak tisztálkodni, étkezni, pihenni – és egymást összefertőzni – a BKV, a Volánbusz és az Arrivabus munkatársai is két forduló között, nem kevesen. Meleg víz, fertőtlenítőszer, vécépapír nincs, szerencsére a barna foltok csak rozsda… Minden reggel jön a takarító néni, felmos, és ennyi. Semmit nem ér egy járványhelyzetben. Ha valahol, hát pont az ilyen helyeken tudják a legkönnyebben összeszedni a fertőzést egymástól a dolgozók

– írta a VEKE.

A járvány elérte a közlekedési dolgozókat is. A képeken az Őrmező buszvégállomás 2014 óta "ideiglenes" tartózkodója.... Közzétette: VEKE – 2021. március 23., kedd

Az egyesület szerint a Blikk cikkének hatására

a BKV-nál hirtelen »pótlás jelleggel« lehet maszkot igényelni egyes telephelyeken, a Volánbusznál pedig körkérdést indítottak a dolgozók felé, hogy ki szeretné beoltatni magát.

Az Index több kérdéssel kereste meg a BKV- és a MÁV–Volán csoportot, többek között arra voltunk kíváncsiak:

Hány dolgozójuk betegedett/fertőződött meg koronavírussal az elmúlt egy hónapban?

Hányan vannak jelenleg koronavírus-fertőzés miatt szolgálaton kívül?

Hány munkatársukat veszítették el a koronavírus-járvány miatt?

Milyen óvintézkedéseket tettek a dolgozóik egészségének megvédése érdekében?

Továbbá azt is megkérdeztük, hogy mennyire veszélyezteti a feladatellátásukat a koronavírus miatt kiesett dolgozóik hiánya.

BKV: Mielőbb oltsák be a dolgozókat

A BKV Sajtószobájának még március 23-án, kedden 12 óra előtt elküldtük kérdéseinket, telefonon is egyeztettünk velük, elnézésünket kérték, de egy nappal későbbre tudtak csak válaszokat ígérni.

Ez aztán előbb megszületett, ugyanis Bolla Tibor vezérigazgató az RTL Klub Híradójának elmondta:

a keddi adataik szerint 536 BKV-dolgozó van karanténban, eddig 1750 fő esett át igazoltan a fertőzésen (csaknem az egész dolgozói létszám ötöde), és 9 kollégájukat veszítették el.

Bolla Tibor arra kéri a kormányt, hogy mielőbb oltsák be a közlekedési dolgozókat. Azt is hozzátette, hogy jelenleg a szolgáltatás biztonsága nincs veszélyben, és „ha nem durvul jobban a járvány”, akkor el tudják látni a feladataikat a következő hetekben is.

A BKV Sajtószobája a vezérigazgató híradós nyilatkozata után az Indexnek küldött válaszában is megerősítette a már ismertetett számokat. Hozzátették: mindegyik járművet fertőtlenítik mindennap, illetve a BKV Zrt. rendelkezik pandémiás tervvel is.

Cégünk vezetése tisztában van azzal, hogy a vállalatnál dolgozók jelentős része – mivel nap mint nap nagy tömeggel találkozik – fokozottan veszélyeztetett. Ezért a BKV Zrt. lépéseket tett annak érdekében, hogy a Társaság dolgozóinak minél hamarabb védőoltást biztosíthasson. Az oltási sorrendet Társaságunk Pandémiás Tervén túl a területenkénti megbetegedések mértéke és az aktuális helyettesíthetőség is meghatározza. Továbbá a munkavállalóink oltása az országos oltási terv alapján is folyamatos

– közölte a BKV.

Elismerték, hogy a jelenlegi, koronavírus-járvány által sújtott időszak valóban megnehezíti a társaság helyzetét, de a betegségen átesett dolgozók folyamatosan állnak vissza a munkába, így a BKV feladatellátása továbbra is biztosított.

Rendszeresen fertőtlenít a MÁV és a Volán

Az Index kérdéseire válaszul a MÁV–Volán csoport közölte: továbbra is biztosítják a folyamatos és biztonságos személy- és áruszállítást.

A maszk használatára figyelmeztető felhívás a közlekedési társaságok különböző utastájékoztató eszközein megjelenik, illetve a hivatalos weboldalakon és a közösségimédia-felületeken is felhívják a figyelmet a kötelező maszkhasználatra. A társaságok továbbra is arra kéri az utasokat, hogy tartsák be a közegészségügyi előírásokat, lázzal vagy meghűléses tünetekkel járó betegség esetén ne vegyék igénybe a közösségi közlekedési eszközöket. A sorban állás és a személyes érintkezések csökkentése érdekében jegy- és bérletvásárláskor részesítsék előnyben az elektronikus vásárlási lehetőségeket

– írta a vállalatcsoport.

Arról is tájékoztattak, hogy a MÁV-START a jelenleg forgalomban lévő több mint 1200 járművén – a személy- és motorkocsikon, valamint a motorvonatokon is – országosan végeznek naponta fertőtlenítő padlófelmosást és felületpermetezést.

„Az emelt szintű fertőtlenítés baktérium-, vírus- és gombaellenes fertőtlenítést jelent, amely után minden kórokozó elpusztul a járműveken” – tették hozzá.

Heti rendszerességgel – országos lefedettséggel – végzik el valamennyi utasforgalmi helyiség, valamint üzemi közös helyiség fertőtlenítő takarítását. Az utas- és üzemi területekre kihelyezett fertőtlenítőadagolók továbbra is rendelkezésre állnak, azokat folyamatosan utántöltik.

A munkavállalóik – járművezetők és jegyvizsgálók – számára eddig

4,8 millió maszkot,

3,8 millió kesztyűt

és mintegy 220 ezer liter kézfertőtlenítőt osztottak ki.

A Volánbusz a védekezés kezdete óta több mint 216 ezer liter felületfertőtlenítő szert használt fel a tisztítási feladatok elvégzéséhez.

Kézfertőtlenítőből, fertőtlenítő hatású folyékony szappanból összesen csaknem 68 ezer litert biztosítottak, a szájmaszkok különböző típusaiból (orvosi, textil, FFP2 és FFP3) pedig már 690 ezernél is többet osztottak ki munkatársaiknak.

A közlemény szerint az állomásokon országszerte 700 érintésmentes kézfertőtlenítő-adagolót helyeztek ki, illetve 125 ózongenerátor gondoskodik a teljes autóbusz-állomány, az utasforgalmi helyiségek és a telephelyek fertőtlenítéséről.

Müller Cecília országos tiszti főorvos az operatív törzs sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy a járvány nagyon gyors terjedése miatt az operatív törzs és az országos oltási munkacsoport úgy döntött: az egészségügyi és szociális ellátásban dolgozók, a regisztrált idősek, a krónikus betegek, valamint a védekezést irányító rendőrök és katonák oltását szerdától kiterjesztik a Budapesti Közlekedési Központ (BKK), a paksi atomerőmű, az MVM Zrt., valamint a MÁV Zrt. és GYSEV Zrt. kritikus infrastruktúrájában dolgozó alkalmazottakra.

(Borítókép: Aradi László / Index)