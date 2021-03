Maszkban rabolt ki a dohányboltot

Fegyveres rablást követett el egy mosonmagyaróvári nő, mert súlyos anyagi gondokkal küzdött − írja a Bors. A nő párja gázfegyverével, álarcban rontott be egy trafikba, az eladótól a bevételt követelte.

A pultos azonnal teljesítette a nő követelését, azonban a riasztógombot is megnyomta. Az asszony nem ijedt meg a riasztó zajától, lövéssel fenyegette a boltost, és a pult mögé is próbált bejutni. Nem sikerült neki, ezért menekülni kezdett, de a pénzt nem vitte magával. A nőt hamar elfogták és letartóztatták. Az ügyészség fegyveres rablás miatt emelt vádat, amiért akár tíz évet is kaphat.